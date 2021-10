Que faire en Côte-d'Or du 23 au 31 octobre ?

Stand Up : Tania Dutel est à Dijon le 23 octobre

C'est l'une des étoiles montantes du Stand Up français, elle est déjà incontournable (et bookée) dans les salles de l'hexagone. Tania Dutel est originaire de Lyon, elle a 32 ans et un humour décalé. Tania rigole sans rigoler à travers son franc-parler, son style cash, et ses engagements.

Son premier one-woman show s'appelait "Qui êtes-vous et que faites-vous dans ma chambre ?", Tania Dutel est en tournée dans toute la France, elle sera également de passage à Dijon le 23 octobre au Darcy Comédie.

Toutes les informations se trouvent sur leur site internet.

Le marché de la Saint Simon le 24 octobre

C'est à Flavigny-sur-Ozerain. Le marché de la Saint-Simon est organisé par l’association Flavigny Animations et la commune de Flavigny-sur- Ozerain avec le thème : « vide-greniers, artisanat, gastronomie et produits régionaux ».

"Au détour des ruelles étroites du village, animations et concerts gratuits rythmeront votre balade. Alors que la dégustation gratuite de nombreux produits régionaux vous ouvrira l’appétit, vous pourrez vous restaurer sur place, en divers endroits dans la Foire."

La Foire de la Saint-Simon a lieu dans les rues du village de 9 h à la nuit. Entrée et parking obligatoire : 3 € par véhicule, un petit étui d’Anis est offert par la Fabrique.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de l'association Flavigny Animations.

La légende Woodkid sera à Dijon le 28 octobre

Pourquoi parle-t-on de légende ? Woodkid c'est l'un des artistes français actuels les plus écoutés dans le monde. il a déjà remporté 3 Grammy Awards. Il suffit de voir son dernier clip pour comprendre.

La petite information supplémentaire :

Le concert de Woodkid était initialement prévu le 16 janvier 2021, mais reporté ce jeudi 28 octobre 2021 à 20h. Les billets achetés restent valables pour la nouvelle date.

2 mariages et 1 enterrement

Arnaud Tsamère est de passage est de retour dans le département pour nous faire rire. Il est de passage le 30 octobre prochain à Chenôve au Cedre. Quand on demande à Arnaud Tsamère de nous faire un pitch sur son nouveau spectacle (4 ans après le dernier), voici ce qu'il répond :

"Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage - 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort du père - la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 1 œuf au plat = le spectacle de la maturation."

1h30 de pur bonheur avec Arnaud Tsamère le 30 octobre au cèdre de Chenôve. Le pitch complet du spectacle sur le site internet du cèdre.

Timothé Poissonnet vous connaissez ?

Dans la catégorie jeune humoriste bourré de talent, il y a Timothé Poissonnet. Son spectacle Timothé Poissonnet dans le bocal passe partout en France, surtout chez nous à Dijon au Darcy Comédie.

Timothé Poissonnet fait fureur chez nos collègues de France Inter :

"Cela fait quatre ans que Timothé Poissonnet remplit les salles du Festival Off avec son spectacle déjanté. En une heure, il passe d'un sujet à un autre, d'un personnage à un autre, avec une facilité déconcertante, et joue avec les codes du one-man show en les poussant à l'extrême."

Les infos sur sa tournée sont à retrouver sur son site internet.

Les sorties de la semaine à l'affiche

Même les souris vont au paradis

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises.

C'est un véritable coup de cœur.

Barbaque

Dans leur boucherie, Sophie tient la caisse et Vincent découpe "sa" barbaque tel un orfèvre. Pourtant, leur commerce périclite et leur relation avec... Le lit conjugal est aussi festif qu'un tartare. Une violente attaque végane couronne le tout... C'est le coup de grâce. Mais un événement change le cours des choses: Vincent tue accidentellement un de ses agresseurs. Que faire du corps ?

Toutes les séances dans la région sur le site internet d'Allociné.

Mais sinon ?

Un vide grenier le 24 octobre à Plombières-lès-Dijon. Informations supplémentaires.

Dans le cadre de la neuvième édition de Cinevoce, le cinéma italien comme vous l'aimez, projection de "La machine à tuer les méchants" de Roberto Rossellini le 24 octobre à 11h30. Informations supplémentaires.

Une Grande chasse aux Trésors sacrés dans le cœur de Dijon jusqu'à fin décembre. Informations supplémentaires.

Un cluedo géant dans les rues de Dijon pour découvrir la ville comme vous ne l'avez jamais vu jusqu'à fin décembre. Informations supplémentaires.

Un escape game grandeur nature au Château de Rosières à Saint-Seine-sur-Vingeanne jusqu'au 31 décembre. Informations supplémentaires.

Une idée sortie à faire en VTT du côté de Montmaçon. Information supplémentaires.