Que faire en Côte-d'Or du 27 décembre au 2 janvier ?

Le concert du Nouvel An à l'Auditorium de Dijon

Samedi 1er janvier 2022 à 17h

Entre modernisme exigeant et principe de plaisir, écriture savante et entertainment, la scène américaine éclate d’une irrésistible vitalité.

Sous le haut patronage de l’autodidacte Gershwin, toute l’énergie et le sens chorégraphique de Broadway se déploie dans ce programme : la reprise ironique des classiques avec Candide, L’Homme de la Mancha ou Rent, qui réinvente La Bohême, l’hommage spirituel à Shakespeare avec West Side Story et Something Rotten, l’éternelle jeunesse du conte avec Cinderella et The Wizard of Oz…

Gagnez vos places pour ce concert en écoutant France Bleu Bourgogne

Les trois petits cochons

Du lundi 27 à mercredi 29 à la Salle Devoge pour les enfants à partir de 3 an

Les trois petits cochons décident de s’affranchir des conseils de leur maman pour vivre comme des grands. Une fois dans la forêt, ils commencent à goûter à la liberté. Mais très vite, les conflits surviennent autour de la construction de leur future maison. Chacun ne veut en faire qu’à sa tête et... ils se séparent fâchés. « Il ne faut pas se séparer! » a répété plusieurs fois maman. Trop tard ! De l’autre côté de la forêt, dans un endroit sombre et sinistre, il les attend... LUI ! Et c’est là que leurs ennuis commencent.

Le 3 Petits Cochons à Dijon pendant les fêtes

Le marionnettiste Venko Kiossev tient tous les rôles et tous les fils. Véritable homme-orchestre il revisite et anime ce conte truffé de trouvailles scéniques, techniques et musicales laissant le suspens opérer jusqu’au bout : qui des cochons ou du loup sortira vainqueur de cette lutte à la vie à la mort...

Les fêtes de fin d'année au château

Vivez des fêtes de fin d'année féeriques au château de Bussy ! Découvrez comment cette période était célébrée entre le XVIIe et le début du XXe siècle : chaque grand propriétaire de la demeure vous racontera ses fêtes de fin d'année à Bussy.

100 ans de la Foire Gastronomique

Les archives de la ville de DIjon proposent une exposition qui retrace les 100 ans de la Foire gastronomique à travers un florilège de documents d'archives. Un voyage dans le temps à faire avant d'entamer une nouvelle année

L'expo est visible tous les jours jusqu'à vendredi 31 décembre de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Encanto, la fantastique famille Madrigal

Le Disney de Noël cette année est à voir partout en Côte-d'Or actuellement. Faites confiance aux "TOurneurs de la Côte-d'Or" pour vous le proposer là où il n'y a pas de cinéma !

Dans le cadre de u circuit de cinéma itinérant, la FFMJC Bourgogne-Franche-Comté propose le film ce mercredi 29/12 àç la salle des Capucins d'Is-Sur-Tille

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto qui a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique, allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir...