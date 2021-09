Que faire en Côte-d'Or du 27 septembre au 3 octobre ?

The World of Hans Zimmer.

C'est l'un des plus grands compositeurs de musiques de film, Hans Zimmer est à l'honneur ce mardi 28 septembre au Zénith de Dijon.

Ce spectacle présente une sélection de ses plus grandes œuvres adaptée pour un orchestre symphonique. Hans Zimmer lui-même a passé plusieurs mois à transformer ses bandes originales en pièces de concert classique. Même s’il ne se produit pas en personne lors de cette tournée, il en reste le directeur musical.

Ses compositions accompagnent une liste presque sans fin de blockbusters. Le Roi Lion, Pirate des Caraïbes, Da Vinci Code, The Dark Knight, Twelve Years A Slave ou encore Man Of Steel comptent parmi les films les plus célèbres sur lesquels il a travaillé. Dernièrement vous avez pu l'entendre tout au long du film Dune de Denis Villeneuve, l'évènement ciné de la rentrée.

Edith Piaf et France Gall à La Karrière

Vendredi 1er octobre, profitez de l'une des dernières soirées de la saison de la Karrière à Villars Fontaine. Marine de Monteclain revisitera le répertoire de ces deux grands noms de la chanson française. Un rendez-vous qui vous fera du bien aux oreilles, et aux yeux aussi grâce aux fresques monumentales qui ornent cet écrin unique en Europe.

Ne ratez aucun évènement de La Karrière en suivant ce lien.

La Karrière; un lieu magique à Villars- Fontaine © Radio France

Courez pour Octobre Rose à Mirebeau-Sur-Bèze

L'AIJAP organise une Color Run dans le cadre d’octobre rose : les bénéfices de cette manifestation seront reversés au Centre Georges-François Leclerc de Dijon en faveur de la recherche contre le cancer. vous découvrirez un parcours de 6km où se trouvent plusieurs points de poudre colorée. Cet événement est ouvert à tous, nous accueillons les coureurs et les marcheurs. Un village de stands sera installé au cœur du complexe sportif avec animations, prévention, expositions, restauration...

Tous les détails ici.

Un british à Dijon, ou presque !

Cette semaine l'humoriste anglais Paul Taylor pose ses valises au Théâtre des Feuillants. Il nous a laissé un mot pour se présenter :

Je m’appelle Paul, je suis Anglais et j’habite en France.

"J’ai fait un premier spectacle de stand-up intitulé “#FRANGLAIS” which was half in English and half in French. It went pretty well, so I’ve decided to do another show called “So British (ou presque)”. It’s the same concept. A show that is in both languages but with brand new jokes and stories that you’ve never seen before.

Et si tu te poses la question: “Est-ce que je vais comprendre son anglais?”, j’ai une astuce: si t’as compris cette description, c’est bon. Sinon, j’ai un pote qui peut t’aider à préparer le TOEIC. Si tu ne sais pas ce que c’est le TOEIC, là, je peux vraiment pas t’aider. If your French is good enough to understand this description, you’ll bee laughing.

See you on stage!"

"So British, ou presque !", le spectacle bilingue de Paul Taylor : samedi 2 octobre au Théâtre des Feuillants

Le Parc de l'Auxois à Arnay-Sous-Vitteaux

Ce weekend vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir le Parc de l'Auxois, le plus célèbre parc animalier de Côte-d'Or est encore ouvert jusqu'à la mi-novembre

Depuis plus de 30 ans , le parc de l'Auxois fait rêver plus de 120 000 visiteurs chaque année. Avec ses 500 animaux et son parc aquatique, les familles ont de quoi se balader dans les 500 hectares de verdure protégée.

Poumon vert et tapis rouge

Jeudi 30 septembre, direction le cinéma Darcy pour une rencontre autour du film "Poumon vert et tapis rouge"

Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières forêts tropicales, un documentariste passionné de nature décide de réaliser son premier film de cinéma : "The Botanist", un thriller écologique avec Leonardo DiCaprio. Il trace son chemin avec malice, obstination, et découvre, avec candeur, les arcanes du septième art. Même s'il ne lâche jamais rien, son film existera-t-il un jour ?

les équipes du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne vous donnent rendez-vous pour une séance exceptionnelle à 19h.

Geek & Jouets Anciens à Genlis

Dimanche, toute la journée, place aux geeks ! Les salle Agora de Genlis accueillera la première brocante Geek & Jouets Anciens. L’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion de la culture geek, de la miniature et/ou du modélisme : consoles, jeux vidéo, BD, figurines, mangas, rétrogaming, jeux de rôle, produits dérivés série TV, science fiction, autos, trains, avions, bateaux, tracteurs, saynètes ou dioramas, figurines, Legos, Playmobils, meccano, maquettes, modélisme, poupées, bois tôle & mécanique, jouets et jeux anciens… Un réel moment de partage en famille ou entre amis !

Laissez-vous guider.

