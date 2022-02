Que faire en Côte-d'Or du 28 février au 06 mars ?

Redouane Bougheraba au théâtre des feuillants de Dijon le mardi 1er mars à 20h , un partenariat France Bleu Bourgogne , avec son tout nouveau spectacle "On m'appelle Marseille" Redouane est attachant, impertinent, insolent et solaire comme sa Provence natale ! Et on vous offre des invitations , restez à l'écoute !

Visites guidées de Semur en Auxois avec un guide conférencier les 1er et 03 mars organisées par l'office du tourisme de Semur en Auxois, le temps d'une visite, traversez l'histoire du Moyen Âge à nos jours renseignements et réservations au 03 80 97 05 96 ou https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-des-terres-d-auxois/evenements/visite-guidee-de-semur-en-auxois

quelques idées de sorties ciné ce mercredi :

"The Batman" film d'action de Matt Reeves Avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano

"Robuste" comédie dramatique de Constance Meyer Avec Gérard Depardieu, Déborah Lukumuena, Lucas Mortier

"Porte de Vincennes" film dramatique de Claude Chamis Avec Arthur Molinier, Pablo Alarson, Laura Ketels

Petite balade aux enfers d'après Orphée et Eurydice - Gluck , les 3 et 4 mars à l'opéra de Dijon , un partenariat France Bleu Bourgogne ce spectacle lyrique avec des marionnettes est ouvert à tous les garnements de 7 à 77 ans, laissez toute espérance de ne pas éclater de rire pendant cette incursion dans l’autre monde ! Et nous vous offrons des invitations : 03 80 42 15 15

Juliette Armanet au Cèdre à Chenove le vendredi 04 mars à 20h Après le succès fulgurant de son premier album «Petite Amie» (double platine avec pluse 200.000 albums vendus), Juliette Armanet est de retour, avec un nouveau single « Le Dernier Jour du Disco ». Une chanson sensuelle, ardente, un vrai cri du coeur qui donne le ton solaire, émouvant et dansant de son deuxième album qui paraîtra d'ici la fin de l'année renseignements et réservations https://www.cedre.ville-chenove.fr/programmation/juliette-armanet-vendredi-4-mars-2022/

Soirée Claude Francois (avec son sosie Yannick et ses clodettes) vendredi 04 mars au cabaret L’Odysséo de Dijon, renseignez-vous au 03 80 48 92 50

Foire aux livres du 04 au 06 mars à Beaune à la chapelle de l'oratoire, organisée par Amnesty international, les bénéfices sont reversés à l'association afin de lui permettre de continuer son action, renseignements au 03.80.21.51.53

Festi'valouche du 04 au 6 mars à Malain est un festival de théâtre amateurs, quatre spectacles sont au programme à la salle des fêtes , renseignements au 06 16 27 14 88 https://malain.fr/festivalouche-2020-5eme-edition/

Pat Patrouille au Zenith de Dijon le samedi 05 mars , deux séances à 14h et 17h , un partenariat France Bleu Bourgogne, cette comédie musicale émerveillera vos petits qui seront ravis de retrouver leurs héros favoris sur scène. , et il nous reste des places à vous offrir 03 80 42 15 15 Ecoutez-nous ! !https://www.label-ln.fr/spectacle,443,pat-patrouille-le-spectacle--la-pat-patrouille-a-la-rescousse-.html

Daniel Fernandez Quartet en concert le samedi 05 mars au bistrot de la scène à 20H30, pour célébrer son mi-centenaire, Daniel Fernandez que l'on ne présente plus a choisi de nous offrir une odyssée au long-cours, au travers de son riche répertoire des 3 dernières décennies. Ce retour sur lui-même, en s’isolant longuement à la campagne, lui a paradoxalement permis de s’ouvrir à de nouveaux horizons. Car, si l’homme a mûri, le musicien s’est épanoui et il est aujourd’hui en mesure de nous faire profiter des voyages immobiles, mais ô combien animés, de ses concerts partageurs ponctués de surprises…

Carnaval à Bligny sur Ouche le samedi 5 mars, l’ association d’animation des Sources de l’Ouche à l’Auxois avec la participation active de plusieurs associations du territoire vous propose un carnaval suivi d’un bal, rdv à la gare de Bligny à 14h l'entrée est gratuite, puis défilé de chars , bal pour les enfants et les ados et bal pour les adultes en soirée à la salle des fêtes

Salon "Happy women's day" journée de la femme le samedi 05 mars de 11h à 19h salle Michelet à Talant , artisanes, productrices créatrices , artistes seront au rendez-vous organisé par les amis de Talant renseignements : 07.49.91.29.51

Bourse puériculture à la salle des fêtes de Corcelles Les Citeaux le dimanche 06 mars de 9h à 18h organisée par l'association L'Espérance restauration et buvette sur place

