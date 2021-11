Que faire en Côte-d'Or du 29 novembre au 5 décembre ?

Florent Pagny à Dijon pour fêter son 60eme anniversaire

C'est parti ! Florent Pagny est en tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique pour une série de concerts inoubliables. Une tournée anniversaire où il interprétera tous ses plus grands tubes, pour le plus grand bonheur de ses fans !

Florent Pagny vient souffler ses bougies sur la scène du Zénith de Dijon lundi 29 novembre, vous avez gagné vos places sur France Bleu Bourgogne

Téléthon 2021 : tous ensemble les 3 et 4 décembre

Si aujourd’hui le Téléthon a tout changé, c’est grâce à la mobilisation de tous, familles, donateurs, chercheurs, bénévoles, partenaires. Rendez-vous les 3 et 4 décembre pour remporter de nouvelles victoires.

Cette année, le cœur de l'évènement en Côte-d'Or seront les communes de Pontailler/Lamarche-Sur-Saone.

Le Téléthon 2021 démarre le 3 décembre à 19h

Ne ratez pas "Les 24h de Pontaillier", un challenge sportif dont le but est de parocurir le plus de tour de circuits possibles en courant. Encouragez les participants et faites la fête avec eux le vendredi 3 décembre dès 19h dans le centre-ville.

Toutes les manifestations du Téléthon en Côte-d'Or ici.

The Stranglers, un groupe culte à à La Vapeur

Formés en 1974, les provocateurs Stranglers s’apprêtent à enthousiasmer le public une fois de plus avec leur son britannique si distinctif. La setlist est taillée pour le live, avec les classiques “Golden Brown”, “Always The Sun”, “No More Heroes” ou “Peaches”. S’ajouteront les titres extraits de leur nouvel album, Dark Matters. Attendez-vous également à quelques surprises... Le groupe a repensé certains éléments, qui viendront s'ajouter aux tubes qui ont pavé leur carrière pour un show unique. The Stranglers est incontestablement un des groupes anglais les plus excitants et influents de ces dernières décennies, avec 24 singles et 18 albums classés au Top 40.

The Stranglers à La Vapeur de Dijon : mardi 30 novembre à 20h

Beaune Blues Boogie Festival

Eux aussi ils sont de retour, l'équipe de l'association Swing Up et les mélomanes de tous poils peuvent enfin se (re)donner rendez-vous au festival Beaune Blues Boogie qui aura lieu du 1er au 4 décembre dans plusieurs lieux de Beaune.

Comme avant, une programmation aux petits oignons : Nikki & Jules, Olivier Franc, Lluis Coloma mais aussi et surtout Rhoda Scott, considérée comme l'une des meilleures pianistes du monde !

La Sextape de Darwin

Un spectacle pétillant et plein d'humour. Tout public à partir de 12 ans.

Incroyablement baroque, aussi improbable qu’amusant voici le bricolage le plus délirant de l’Évolution. Une heure et demie pour parcourir l’inouïe diversité des comportements sexuels et modes de reproduction, et s’étonner de l’étroitesse de notre imaginaire.

En bonne compagnie : une chanteuse, une comédienne et deux danseurs nous convient à visiter joyeusement les postures amoureuses des espèces vivantes qui peuplent la Terre. Une heure et demie pour fêter ce qui est en train de disparaître. « On se demande comment Noé s'est débrouillé en embarquant tout ce monde dans son bateau.»

Un spectacle à voir jeudi 2 décembre à 20h au Théâtre Gaston Bernard de Chatillon-Sur-Seine

Le marché de Noël de la plaine dijonnaise...

...ne le cherchez pas ailleurs qu'à Genlis !

Jusqu'au 24 décembre un marché de Noël inédit s'installe dans la commune. Artisans, producteurs, grande roue, animations et concerts.. La fête a déjà démarré, venez en faire partie.

L'affiche du marché de Noël de la plaine dijonnaise

Ne manquez pas les concerts de "With U2" (tribute U2) vendredi 3 décembre à 20h et de Ricky Norton (le show Elvis Presley) samedi 4 décembre à 20h. Tous les concerts ont lieu en salle, à l'abri et au chaud !

Les Chœurs de France chantent Noël

Dans la magnifique cadre de l'église du Sacré-Cœur à Dijon, venez retrouver la magie des chants de Noël de votre enfance. Les Chœurs de France interpréteront des chants de Noël aussi bien profanes que religieux. Un moment de grâce qui mettra des étoiles dans les yeux des petits et des grands.

Deux représentations ce dimanche 5 décembre : 15h et 18h. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Bourgogne