Que faire en Côte-d'Or du 3 au 9 janvier ?

Du swing pour démarrer

Le Swing Time de Janvier est maintenu ! Le saxophoniste Nicolas Fourgeux et son quartet invitent lundi 3 janvier au Grand hôtel La Cloche de Dijon la chanteuse et danseuse australienne Wendy Lee Taylor, ancienne meneuse de revue du Lido de Paris !

La première sortie de l'année 2022

Des rues de Harlem jusqu’à l’âge d’or des comédies musicales, le swing et les claquettes ont toujours été associées au jazz. Préparez-vous à un voyage intemporel entre le jazz et le Broadway.

Belles mélodies, claquettes, swing et improvisations échevelées sont au programme de ce spectacle réjouissant qui revisite les grands standards de l’American Songbook.

Et "Si on chantait" pour continuer?

Ce mardi 4 janvier la Maison de Marsannay (Marsannay-La-Côte) se transforme en salle de cinéma !

La séance est proposée par la FRMJC Bourgogne Franche-Comté dans le cadre de son circuit itinérant "Les Tourneurs de Côte-d'Or".

"Si on chantait" est une comédie française de Fabrice Maruca, sortie en 2021 avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac

Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José (qui chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile : Si on chantait !

Départs en retraite, anniversaires ; à force de débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de demandes. Mais entre chansons, tensions et problèmes de livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter !

Jam session à La Vapeur

Jeudi 6 janvier à 20h15, faites-vous un bœuf bourguignon à Dijon ! Les "boeufs Vaporetto" ou Jam Session sont les rendez-vous des musiciennes et musiciens curieux, où rencontre, spontanéité et improvisation sont les maîtres mots.

Venez avec ou sans instrument à cette session animée par STA Jazz_._STA Jazz (FR)S.T.A. Jazz, c'est toute une histoire, riche de ses musiciens d'horizons divers, de ses morceaux de style variés. C'est aussi l'envie d'arranger ou de déranger des oeuvres originales pour (se) faire plaisir. Tout y passe, le classique, le jazz, la variété, le funk, ... Le Jazz ouvre des portes, S.T.A. Jazz les franchit.

Les hommes sont des femmes comme les autres

Vendredi 7 et samedi 8 janvier au Darcy Comédie

C'est pas toujours facile d'être une femme... Stéphane, trentenaire célibataire et plutôt macho en fera la douloureuse expérience.

En se retrouvant dans la peau d'une superbe bombe latine pendant une nuit, Stéphane va se retrouver dans un imbroglio infernal avec la belle Joanna et son frère Bruno ; il devra se sortir de situations pour le moins très embarrassantes. Les ennuis commencent, et ils ne sont pas prêts de s'arrêter.

Amour, quiproquos, rebondissements, exotisme et revolvers, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné.

Déjanté, décalé, jubilatoire, "Les hommes sont des femmes comme les autres" est une comédie à 100 à l'heure, à voir en couple, entre amis, ou en famille.

Une balade nocturne à la Combe à la Serpent ?

La 7ème Rand'Ognon de nuit est organisée par l'association Chantalistes SC cyclotourisme samedi 8 janvier au sein du parc dijonnais de la Combe à la Serpent

Un décrassage sympa après la fête !

Parcours de 7 km accessible à tous, 11 km et 15 km (+ sportif). Chaussures de marche et lampe conseillées. Un bracelet fluorescent est remis à chaque participant. Possibilité de faire les parcours en courant. Départ entre 18 heures et 18h30. Date limite de réservation : 07 janvier 2022

Crèches et fééries de Noël à Flavigny-Sur-Ozerain jusqu'à dimanche

Une visite libre, gratuite et accessible à tous !

Pour la treizième édition, l’association de Flavigny Animations propose son exposition du 27 novembre 2021 au 9 janvier 2022. 90 crèches illuminées de 16h30 à 22h sont réparties dans tout le village derrière les fenêtres..

C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les rues et ruelles de ce magnifique village médiéval qu’est Flavigny sur Ozerain.