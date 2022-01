Que faire en Côte-d'Or du 31 janvier au 06 février ?

Concert Amélie-les-Crayons chante avec les doigts, mardi 1er février à 20h au Théâtre Gaston Bernard de Chatillon sur Seine

Amélie-les-Crayons revient sur la scène du TGB en bonne compagnie. Sur l’idée d’Olivier Kikteff, compositeur et guitariste du quintet Les Doigts de l’Homme, le nouveau spectacle Amélie-les-Crayons chante avec les Doigts annonce un nouveau concert original et plutôt inattendu : un bouquet de chansons d’Amélie-les-Crayons réarrangées par ce groupe de musiciens singulier connu pour ses tendances jazz manouche bien à lui et sans œillères https://theatregastonbernard.fr/

Quelques sorties du grand écran ce mercredi :

" Super Héros malgré lui" comedie de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas héros et encore moins super-héros qui veut... Et encore moins Cédric.

" Les jeunes amants "comédie de Carine Tardieu avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France

Shauna, 70 ans, libre et indépendante a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt.

Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer.

A ceci près que Pierre est marié et père de famille

"Vaillante" film d’animation de Laurent Zitoun et Théodore Ty

L’Avare au Théâtre du Parvis Saint Jean de Dijon du 02 au 11 février http://www.tdb-cdn.com/

Benoît Lambert revient à l’essence du théâtre selon lui : Molière. En faisant de L’Avare, comédie fantasque, un conte aux allures de cauchemar, il rend compte de l’outrance comique et de la brutalité de la pièce. Il place les comédiens au centre de l’acte théâtral, pour notre plus grand plaisir

Lilian RENAUD à l' Ecrin de Talant le samedi 05 février à 20h , un partenariat France Bleu Bourgogne

L'occasion pour le public de découvrir son nouveau single "Combien d'airs" , cet artiste auteur compositeur interprète, qui est la fierté de notre région Bourgogne-France Comté, un rendez-vous à ne pas manquer ! https://lecrin.talant.fr/spectacle/lilian-renaud/

Lilian Renaud © Radio France - Alexandre Tandin

Yves JAMAIT en concert au théâtre des remparts à Semur en Auxois les 5 et 6 février renseignements et réservations au 03 80 97 05 96

On ne vous présente plus l'artiste qui est actuellement en tournée dans toute la France

Bourse aux vélos à Saint Apollinaire salle Marguerite au complexe sportif, les 5 et 6 février organisée par l’ASPPT

Salon antiquités brocante vintage à Quetigny le samedi 5 février, salle Mendès France de 13h à 19h organisé par la boule quetignoise

Salon d'artisans créateurs , samedi 05 février au Cellier de Clairavaux de Dijon de 10h à 18h

. 18 artisans proposeront leurs créations et vous montreront leur savoir-faire. les bénéfices seront reversés à l'association SOS amitiés

Salon du livre "Spécial Polar" les 5 et 6 février à la salle des fêtes de Chenove organisé par l'association des amis de la bibliothèque de Chenove renseignements au 06 68 61 90 72

Nous vous souhaitons de belles sorties