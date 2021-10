Que faire en Côte-d'Or du 4 au 10 octobre ?

Cette semaine France Bleu Bourgogne vous conseille un festival dédié à la biodiversité, du blues à Talant, une avant-première dijonnaise, des concerts à ne pas rater et un dernier rencard avec Daniel Craig dans le costume de 007.

On se fait un ciné cette semaine ?

Scènes en vert, la biodiversité en question à Dijon du 4 au 8 octobre

Organisé par la compagnie dijonnaise Le Théâtre de l’Espoir, le festival Scènes en Vert donne la parole à des spécialistes de théâtre, cinéastes, politiques, scientifiques et universitaires, passionnés par ce défi majeur du 21e siècle et engagés pour la protection du vivant.

Une véritable réflexion sur le thème de la biodiversité avec les acteurs d’aujourd’hui est proposée au cours d’une semaine de conférences, débats, projections, spectacles, documentaires et interventions scolaires.

Tout le programme (riche et varié !) du festival ici.

Talant International Blues Festival

La nouvelle édition du festival de blues de l'agglomération dijonnaise bat son plein et propose cette semaine 2 dates à ne pas rater.

VENDREDI 8 OCTOBRE - 2 concerts

♦ Denise KING BLUZ EXPLOSION (USA)

♦ BENOIT BLUE BOY et les Tortilleurs

Featuring NICO DUPORTAL

SAMEDI 9 OCTOBRE - 2 concerts

♦ MATHIEU BORÉ ROOTS COMBO

♦ KAZ HAWKINS (GB) « Memories of Etta James »

Plus d'infos sur le site de l'association organisatrice : www.jagoblues.com

Le loup et le lion

Ça commence comme une fable... et ça se transforme en une histoire extraordinaire !

Dimanche 10 octobre, rendez-vous au Ciné Darcy à Dijon pour découvrir en avant-première le film Le Loup et le Lion quelques jours avant sa sortie officielle.

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

Gagnez vos places en écoutant France Bleu Bourgogne

Tiens ta caboche Milla

L'association ASCL organise sa quatrième foire aux livres ce dimanche 10 octobre dans la salle des fêtes de Villey sur Tille (30km au nord de Dijon). Tous les livres proviennent de dons et sont vendus 1€ pièce.

Les bénéfices de la vente sont reversés à une association d’un enfant malade et cette année nous avons choisi l’association « Tiens ta caboche Milla ». Milla est une fillette de cinq ans atteinte de leucodystrophie, maladie neurodégénérative.

AaRON en concert

Le duo français de pop anglophone nous présentera son nouvel album "The Anatomy of Light" sur la scène de La Vapeur ce jeudi 7 octobre à 20h30.

En première partie, découvrez Pilote, le projet électro-pop de la dijonnaise Christelle Armenio qui était invitée du Live France Bleu Bourgogne vendredi dernier (1er octobre). Sûreent la révélation dijonnaise du moment

Mourir peut attendre

C'est l'évènement ciné de la semaine ! Après des mois d'attente et de reports, le nouveau film de la saga James Bond est attendu sur nos écrans côte-d'oriens ce mercredi 6 octobre. Ce sera le dernier de l'ère Daniel Craig. Êtes-vous prêt pour une ultime mission aux côtés de l'espion le plus classe du monde ?

Toutes les séances en Côte-d'Or ici.

Mais aussi...