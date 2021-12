Que faire en Côte-d'Or du 6 au 12 décembre ?

Commencez la semaine sur des notes Jazz Manouche !

Le rendez-vous incontournable de l'Irish Pub le Flannery's à Dijon, c'est tous les lundis à 19h30.

Les musiciens dijonnais "Sebdo Universal Gypsy" reprennent des standards de Django Reinhardt et de jazz en général. Guitare, violon, contrebasse, clarinette, saxophone se mêleront pour vous proposer ces concerts uniques et festifs, teintés de swing, de convivialité et de bonne humeur dans un cadre chaleureux… Et c'est gratuit !

Un ours, une femme, un destin

Spectacle "Croire aux fauves" - Romain Moretto

Au cours d'une exploration en Russie, l'anthropologue française Nastassja Martin se fait attaquer par un ours. Une partie de la mâchoire arrachée, des soins en Russie, puis en France… Une histoire qu'elle choisi de coucher sur papier dans son roman autobiographique Croire aux fauves en 2019.

A partir de ce livre, Émilie Faucheux et Michael Santos décident de mettre en scène un spectacle entre théâtre et musique pour illustrer l'histoire de cette chimère mi-femme/mi-ourse.

"Croire aux fauves", c'est mardi 7 décembre à 20h à l'Atheneum de Dijon.

Infos et réservations sur atheneum.u-bourgogne.fr

Promenons-nous dans les bois !

Le Petit Chaperon rouge par Georges Aperghis - Yves Petit

Ce mercredi 8 décembre, à l'Auditorium de l'Opéra de Dijon à 18h30, assistez à une nouvelle lecture du célèbre conte de Perrault : Le Petit Chaperon rouge.

Georges Aperghis, grand compositeur de musique contemporaine propose un voyage onirique où l'inattendu nous éblouit : masques, accessoires loufoques font irruption parmi les instruments visibles en scène pour soutenir l’action.

Promenez-vous dans ce pays des songes avec cette pièce de théâtre musical qui saura émerveiller les enfants dès 8 ans.

Informations complémentaires sur opera-dijon.fr

France Bleu Bourgogne est partenaire de l'événement.

Ils vont retourner le Zénith de Dijon !

Troupe D'Pendanse - Alexandre Eustache

D'pendanse, c'est une troupe de danse en couple composée de 4 filles et 4 garçons qui déménagent ; et pour cause, tous détiennent un palmarès international qui donne le tournis. De plus ils furent pour la plupart partenaires de candidats de l'émission phare "Danse avec les stars" (Katrina Patchette avec Matt Pokora, Maxime Dereymez avec Shy'm., Denitsa Ikonomova avec Rayane Bensetti... Et la liste est longue!).

Leur spectacle "Entre nous", c'est la danse de salon dans tous ses états, un voyage émouvant et plein d’humour ! Rendez-vous le vendredi 10 décembre à 20h00 au Zénith de Dijon.

Une démonstration de leur talent ? Cette bande-annonce va vous éblouir :



Des piliers du rock français en concert au Cèdre de Chenôve

Ange - Chato’do

50 ans d'existence, un record ! Ange est apparemment le plus ancien groupe de rock français encore en activité. Bien que la formation originelle ait évolué au fil du temps, le chanteur Christian Décamps semble pousser le groupe vers l'éternité ; c'est ce franc-comtois qui a fondé la légende en 1969.

Au compteur : six disques d’or, six millions d’albums vendus, et des tournées à travers les quatre coins du monde.

Un groupe de rock progressif qui déménage, avec de vrais messages, tout en poésie : Ange, c'est le samedi 11 décembre au Cèdre de Chenôve à 20h30.



Poison ou antidote ?

Dadju - Le Bien Public

Non, Dadju c'est sans conteste notre antidote à la morosité, et il nous une prouve une fois de plus avec ce dernier album. Après Gentleman 2.0, ce deuxième projet Poison ou Antidote, est un double album réédité l'année dernière, composé de 29 titres dont celui-ci, un des plus connus :

Dadju, c'est aussi le frère de Gims (anciennement appelé Maître Gims), et le fils de Djuna Djanana, chanteur du groupe Viva La Musica de Papa Wemba, star de la musique congolaise.

Bien qu'ayant débuté sa carrière plutôt récemment en 2017, c'est un fait incontestable : il est devenu l'un des artistes incontournables de sa génération avec près d'un million d'albums vendus, 32 singles d'Or, 13 singles de Platine et 9 singles de Diamant.

Avec ses sujets phares comme l'amour, l'amitié, les ruptures, la paternité... Le tout sur des rythmes Hip-hop, Afro... Le rappeur/chanteur nous émerveille une nouvelle fois !

Prêts à vous jeter dessus comme des abeilles ? La date côte-d'orienne de son "Miel Tour", c'est dimanche 12 décembre à 18h00 au Zénith de Dijon



Du cirque à Quetigny

"Pour aller où ?" - Site Spectacles

"Pour aller où ?", c'est le nouveau spectacle de cirque de la compagnie K-Bestan.

L'histoire : deux personnages, Rosie et Arthur attendent dans une gare déserte, où les trains passent sans jamais s'arrêter. Pour combler cette interminable attente, ils jouent de leurs différences et pas à pas apprennent à se connaître.

Ce projet nous permet de revoir notre rapport au temps, dans une société où il faut toujours aller plus vite et où la relation à l'autre devient superficielle et fuyante. Rendez-vous dimanche 12 décembre à 16 h et 18 h à Espace Mendès-France à Quetigny.



On ne perd pas de vue les festivités de Noël à Dijon !

Le marché de Noël à Dijon - Maya Martin

Les animations et illuminations de Noël "Dijon sous les lumières de Noël" continuent de nous éblouir ; outre le fameux marché de Noël, laissez-nous vous rappeler les points stratégiques des festivités et leurs événements ponctuels :

- Le Village des Enfants, Place de la République

Certes, le Père Noël est présent tous mercredis, samedis et dimanches... Mais ces prochains jours, place aux séances de maquillage en partenariat avec l'Ecole d’esthétique de Dijon :

Mercredi 8 décembre : Place Darcy (de 15h à 18h), et samedi 11 décembre : Place de la République et place Darcy (de 15h à 18h)

- La Patinoire en plein air, Place de la République

600 m² de glace attendent les petits et les grands pour seulement 1€ !

Horaires d'ouverture du 27/11 au 02/01 :

- Lundi de 14h à 20h

- Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h à 20h

- Vendredi et samedi de 10h à 22h (soirées à thème tous les vendredis et samedis soirs)

- Le Marché de Noël fermier samedi 11 décembre, Place François Rude

"Bienvenue à la ferme" vous propose son marché de Noël fermier. À cette occasion, les producteurs seront présents avec leurs produits de très grande qualité (de 9h à 19h)

- Ateliers de décoration de pommes de pins, Place Darcy

Ateliers animés par Maude, fleuriste à Pois de Senteur. Rendez-vous samedi 11 décembre de 10h à 12h30.

- Des spectacles et concerts tous les week-ends Pour animer les week-ends, plusieurs animations sont au programme : déambulations, spectacles vivants, groupes de musique, chorales... Sur les places Darcy, Libération et République et rue de la Liberté.

> Samedi 11 décembre de 17h à 20h : Les D’Ukes (ukulélistes chanteurs)

> Dimanche 12 décembre de 15h à 19h : Banda Passifort (fanfare de rue)

Plus d'information sur dijon.fr