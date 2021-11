Que faire en Côte-d'Or du 8 au 14 novembre ?

Francis Cabrel au Zénith

Le taulier est de retour ! Plus de cinq après son dernier passage à Dijon, Francis Cabrel s'installera ce lundi 8 novembre sur la scène du Zénith pour une étape exceptionnelle de son Trobador Tour.

Sur scène, guitare en bandoulière, entouré de ses choristes et de ses musiciens, il défendra sur la scène dijonnaise les chanson de son dernier album "À l'aube revenant" sorti en 2020 et ses plus grands classiques. Préparez-vous à chanter Je l’aime à mourir, Sarbacane, Petite Marie, Encore et encore, Corrida...

Je vais t'aimer... L'évènement musical de l'année

Depuis le temps qu'on l'attend, le spectacle inspiré des plus grandes chansons de Michel Sardou sera au Zénith de de Dijon ce mercredi 10 novembre à 20h30.

« Je vais t’aimer » raconte les parcours de vie de jeunes français sur quatre décennies. Ils se diront leurs amours, nous confieront leur bonheur ou leurs désillusions autour des tubes de Michel Sardou. Dans une mise en scène à l’Américaine qui nous fera voyager des années 60 au début des années 2000, dans des décors évoquant le port du Havre, Paris, le paquebot France, une place à Marrakech, une boîte de nuit à New York, un appartement à Auteuil… « Je vais t’aimer », c’est un peu notre histoire à nous tous sur la bande-son de notre vie !

Baptiste Lecaplain à Chenôve

Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain « Voir les Gens » est comme une piscine à boules pour adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez garder vos chaussures !

Baptiste Lecaplain viendra nous voir ce mercredi 10 novembre à 20h au Cèdre de Chenôve.

Une soirée à l'Auditorium ?

Jeudi 11 novembre, rendez-vous à l'Auditorium de Dijon pour (redécouvrir Ruth Reinhardt et l’Orchestre National de France.

Deux brillants jeunes pianistes prennent les commandes de ce programme plein d’énergie et d’humour, dans lequel des textes inédits, pour le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, apportent leur touche de créativité et d’audace.

Le 53ème Fuchey Cross d'Arnay-le-Duc

C'est un rendez-vous immanquable pour les amateurs de course à pieds, le Fuchey Cross est de retour ! Que vous soyez débutant, coureur du dimanche ou traileur expérimenté, venez vous défouler les mollets et passer une super journée de sport et de sourire à Arnay le Duc toute la journée du 11 novembre.

Toutes les infos ici et en écoutant les émissions de France Bleu Bourgogne.

Du théâtre à Dijon samedi soir

Samedi 13 novembre, rendez-vous au théâtre des Feuillants à Dijon pour un spectacle pas tout à fait comme les autres : «L.U.C.A. La charge du rhinocéros».

Gospel à Santenay

Samedi 13 novembre à 20h30, cent choristes de la troupe du Gospel Chalon se produiront sous la direction du chef de coeur Sébastien Vaivrand. Rythmes afro-américians, du standard traditionnel au gospel plus contemporain, des chants africains au rythm n' blues.. Rendez-vous à l'Eglise Notre Dame du Rosaire.

Le festival Nuits Celtiques

Si vous aimez les cornemuses et les kilts, venez faire la fête samedi 13 novembre à la salle Agora de Genlis lors du festival "Nuits Celtiques", 1 soirée, 2 concerts !

Celkilt :

En plus de 450 prestations scéniques survoltées, Celkilt est aujourd’hui largement reconnu comme l’un des meilleurs groupes live de la scène celtique mondiale avec un seul but : transmettre le pouvoir du Kilt !! Equipés d'un violon, d'une batterie, d'une basse, d'une guitare et d'une cornemuse, ils incarnent toute l'énergie du rock et de la musique celtique : une musique festive, positive et énergique !

Soldat Louis

30 années de carrière, sans jamais quitter la scène, Soldat Louis est un de ces groupes sur lesquels l’oxydation n’a pas de prise, tombé dans le minium tout petit sans doute. Son public toujours aussi fidèle n’a jamais raté un rendez-vous, d’autant plus nombreux aujourd’hui, troisième génération oblige…

Kendji Girac à Dijon

Dimanche 14 novembre, on termine la semaine en beauté avec la venue au Zénith de Kendji Girac ! L’artiste aux 4 millions d’albums vendus et aux tubes incontournables est de retour pour une tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse. Venez danser sur des rythmes endiablés et prolonger l’été toute l’année !

