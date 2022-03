Que faire en Côte-dOr du 07 au 13 mars ?

Waly Dia au théâtre des feuillants de Dijon mercredi 09 mars à 20h , cet humoriste avec un style brûlant et aiguisé fait face aux grands défis de notre époque. L'éducation, le « vivre ensemble », l'écologie, la condition féminine, la fracture sociale .... Son spectacle intitulé "Ensemble ou rien " vous fera mourir de rire , c'est un partenariat France Bleu Bourgogne et on a des places à vous offrir !

Quelques idées de sorties ciné ce mercredi :

"Goliath" drame de Frédéric Tellier avec Gilles Lellouche, Pierre Niney

"Permis de construire" comédie d'Eric Fraticelli avec: Didier Bourdon, Anne Consigny

"Murder Party" comédie de Nicolas Pleskof avec Alice Pol, Miou-Miou, Eddy Mitchell,

Yoann Bourgeois à l'auditorium les 09 et 10 mars à 20h, un partenariat France Bleu Bourgogne, des invitations à gagner sur notre antenne, tendez l'oreille ! https://opera-dijon.fr/fr/au-programme/calendrier/saison-21-22/yoann-bourgeois/

Gad Elmaleh au zénith de Dijon ce jeudi 11 mars , inutile de vous présenter l'artiste , un partenariat France Bleu Bourgogne et soyez à l'écoute il reste quelques places et elles sont à gagner au 03 80 42 15 15

Haroun au Cèdre de Chenove samedi 12 mars à 20h30 , un partenariat France Bleu Bourgogne , écoutez-nous , des invitations sont à gagner ! https://www.cedre.ville-chenove.fr/

Concert variétés "Univers'Elle" à l'Ecrin de Talant les 11 et 12 mars à 20h30, 100 choristes et 7 musiciens ( le groupe vocal Poly'son) interprèteront les plus belles chansons françaises , un partenariat France Bleu Bourgogne , billetterie à la clé de sol de Dijon avant le 09 mars https://lecrin.talant.fr/spectacles/

Maxime Gastreuil au zénith de Dijon le samedi 12 mars à 20h , un partenariat France Bleu Bourgogne , son nouveau spectacle "arrive en ville" ne manquera pas de vous faire rire ! des invitations à gagner au 03 80 42 15 15

Brad Mehldau à l'auditorium de Dijon le samedi 12 mars à 20h , le talentueux jazzman jouera des reprises des Beatles , et d'autres compositions, on vous offre des invitations https://opera-dijon.fr/fr/au-programme/calendrier/saison-21-22/brad-mehldau/

Alter Chor "Messa di Gloria e Credo" en concert le samedi 12 mars à Auxonne à 17h à l'église Notre Dame et le dimanche 13 mars à 17h à l'église Ste Chantal de Dijon , un partenariat France Bleu Bourgogne, 60 choristes dirigés par Florence Lardy-Gaillot et accompagnés de François Chapuis au piano, Ces choristes amateurs sont issus pour partie de 18 chorales de Côte d'Or, du Doubs et du Jura. Ils viennent de Poligny, Besançon, Dijon, Beaune, Lons le Saunier, Seurre, Saint-Aubin, Auxonne ou Dole , et on vous offre des pass famille

Alter Chor

Fête de l'escargot à Chevigny Saint Sauveur les 12 et 13 mars Fête populaire et familiale : fête foraine, dégustation d'escargots, village gourmand avec produits artisanaux bourguignons et franc-comtois, besoin d'un renseignement 06.48.31.88.00 association Chevigny pou tous

Des étoiles à Semur samedi 12 mars de 14h à 22h , la société astronomique de Bourgogne organise un après midi et une soirée d'initiation à l'astronomie, rue du champ de foire à Semur en Auxois , pour toutes questions : semur@sab-astro.fr

Les journées gourmandes de Marsannay La Côte les 12 et 13 mars à l'espace du rocher , 45 exposants vous feront découvrir les saveurs du terroir , restauration sur place ou à emporter , animations , démonstrations culinaires , c'est la 38ème édition et on ne s'en lasse pas !

Bourse aux objets militaires samedi 12 mars de 8h à 15h à Pouilly en Auxois au pôle agricole Créancey, vous trouverez sur les thèmes militaires, pompiers et police différents objets comme des boussoles, insignes, médailles, livres, uniformes anciens de la guerre 1870 à la 1ère et 2ème guerre mondiale ainsi que l’Indochine et l’Algérie. Quelques objets de l’époque napoléonienne, de la baïonnette à la figurine, etc… Renseignements au 06 68 31 79 05