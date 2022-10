4 événements à ne pas rater sur la Côte d'Azur cette semaine

Lundi 17 octobre - Ciné Concert à Nice

Dès le début de la semaine, on plonge dans le grand bain (Bleu). Éric Serra, le compositeur attitré de la musique des films de Luc Besson depuis le début des années 1980, est à Nice pour le Grand Bleu en ciné-concert. Le film mythique est projeté sur grand écran tandis qu’Eric Serra et ses musiciens interprètent en live la bande-originale culte.

Le Grand Bleu est projeté, Eric Serra et des musiciens jouent en live la musique du film

Prix 40 à 73 € (c'est pas donné mais ça promet d'être grandiose)

Mardi 18 octobre - Lara Fabian en concert au Cannet

On l'aaaaaaiiiiiiime : Lara Fabian (la vraie !), celle qui a vendu plus de 20 millions d’albums s’arrête au Cannet alors qu'elle a lancé une tournée mondiale.

L'affiche de la tournée mondiale de Lara Fabian

Un spectacle Best Of pour célébrer sa carrière et chanter avec elle ses plus grands tubes comme Tout (est fini entre nous), Je t'aime, la (trop) belle chanson Tu es mon autre qu'elle interprétait avec Maurane.

Mercredi 19 octobre - Chasse au Trésor pour trouver le Secret de Molière à Nice

Le Théâtre L’Alphabet Nice, la société Evasion et l’ association de commerçants Nice Centre Rive Droite organise une grande chasse au trésor dans le quartier afin de découvrir le secret de Molière !

L'affiche de cette chasse au Trésor qui permet de redécouvrir le quartier et... Molière

A 14h, par équipe de 6 joueurs, vous aurez 2 h 30 pour parcourir la zone de jeu pour rencontrer les différents personnages venus du monde de Molière, résoudre leurs énigmes.

Entre amis ou en famille, venez tenter l’aventure et vous amuser tout en découvrant ou redécouvrant le quartier et les différents personnages de l’univers de Molière venus spécialement pour vous mettre au défi !

Jeudi 20 octobre - Marathon Retour vers le futur à Mouans-Sartoux

Avant de lancer le festival Re-Play, le cinéma La Strada à Mouans-Sartoux nous invite à revivre les aventures du Doc et de Marty Mc Fly en projetant les trois films Retour vers le futur.

L'affiche de la soirée Retour vers le futur

Dès 19h c'est parti pour le marathon et la trilogie cultissime de Robert Zemeckis qui n’a pas pris une ride… futur oblige.

