Quel acteur ou quelle actrice vient dans votre village des Alpes-Maritimes cet été ?

C'est un festival 100% gratuit qui vous permet de passer une soirée avec celles et ceux qui vous voyez habituellement au cinéma ou à la télé. Adrien Mangano de France Bleu Azur donne la paroles aux comédiens et comédiennes avant leur arrivée dans les Alpes-Maritimes.

Le festival des mots, 8 soirées uniques

Michel Boujenah ce samedi 30 juillet 2022 sur la place de l'église à Puget-Thénier, André Dussollier, Astrid Veillon, Gwendoline Hamon (de la série "Cassandre" sur France 3) dans quelques jours. Le festival des mots fait renaitre la tradition des conteurs.

Frédéric Garnier qui organise ces soirées de lectures pour le département des Alpes-Maritimes, donne le programme du Festival des Mots 2022 sur France Bleu Azur Copier

Les lectures sont prévues dans les villages du département. Le thème commun à toutes les soirées c'est le voyage.

PODCASTS

Ecoutez, au micro d'Adrien Mangano, les acteurs et actrices eux-mêmes présenter les textes choisis pour le Festival des Mots

Stephane Freiss au micro d'Adrien Mangano de France Bleu Azur à l'occasion de sa venue au Festival des Mots le vendredi 05 août 2022 à BONSON Copier

Stéphane Freiss est le vendredi 05 aout 2022 à 20h30 à Bonson pour lire des extraits de « Vol de Nuit » de Saint Exupéry :

En Amérique du Sud, au début de l’aviation commerciale, les pilotes de l’Aéropostale veulent prouver que l’avion est plus rapide que le train pour acheminer le courrier…."Ainsi les trois avions postaux de la Patagonie, du Chili et du Paraguay revenaient du sud, de l'ouest et du nord vers Buenos Aires. On y attendait leur chargement pour donner le départ, vers minuit, à l'avion d'Europe.

Trois pilotes, chacun à l'arrière d'un capot lourd comme un chaland, perdus dans la nuit, méditaient leur vol, et, vers la ville immense, descendraient lentement de leur ciel d'orage ou de paix, comme d'étranges paysans descendent de leurs montagnes."

Denis Podalydes au micro d'Adrien Mangano de France Bleu Azur à l'occasion de sa venue au Festival des Mots le vendredi 12 août 2022 à CAP D'AIL Copier

Denis Podalydès est le vendredi 12 aout à 21h00 à Cap d'Ail pour lire des extraits de « Le vieil homme et la mer » de Ernest Hemingway :

Le vieil homme retint la ligne délicatement, souplement, et de sa main gauche la détacha de la tige. Maintenant il pouvait la laisser filer souplement entre ses doigts sans que le poisson ressente aucune tension. Si loin, il doit être énorme, pensa-t-il. Mange-les, poisson. Mange-les. S’il te plaît mange-les. Fraîches comme elles sont, et toi à six cents pieds sous la surface dans cette eau froide et dans le noir. Fais un autre petit tour dans le noir, mais reviens et mange-les. Il sentit à nouveau la ligne s’étirer délicatement puis un coup plus sec quand une tête de sardine qui avait dû être plus difficile à arracher se sépara de l’hameçon. Alors plus rien.

Astrid Veillon au micro d'Adrien Mangano de France Bleu Azur à l'occasion de sa venue au Festival des Mots le dimanche 14 août 2022 à SAINT MARTIN VESUBIE Copier

Astrid Veillon est le dimanche 14 août à 21h00 à Saint-Martin-Vésubie pour lire des extraits de « La Force du père » de Raoul Mille :

Raoul Mille est l'enfant d’un père né au début du siècle dernier dans le Nord qui traversera la France pour conquérir Louise, sa mère, fleuriste à Monaco. Devenu écrivain, il découvre le vrai visage de son père et nous invite, dans ce livre tendre et intime, à partager une saga familiale haute en couleur. Un récit chaleureux où le romancier Raoul Mille puise dans ses souvenirs d’enfance.

"Nous sommes réunis, nous sommes ensemble pour la première fois de notre vie. Tu enfiles ta canadienne, ta casquette et tu montes jusqu’au jardin. Tu n’as rien à y faire, tu y montes pour être tranquille, pour cacher ta joie et ton émotion…"

Gwendoline Hamon au micro d'Adrien Mangano de France Bleu Azur à l'occasion de sa venue au Festival des Mots le vendredi 19 août 2022 à VALBERG Copier

Gwendoline Hamon est le vendredi 19 août à 18h à Valberg pour lire des extraits de "Les voyages de Gulliver : Le voyage à Lilliput" de Jonathan Swift

Derrière les voyages fantastiques se cache une œuvre à la fois satirique et philosophique, une réflexion sur la condition humaine échappant à la censure de l’époque.

Lemuel Gulliver est chirurgien de marine. Au cours de ses périples, il va découvrir quatre étranges contrées, peuplées de bizarres autochtones. Il échoue d'abord sur l'île des Lilliputiens, petits bonshommes bagarreurs d'une quinzaine de centimètres de hauteur, dont la société se divise entre ceux qui ouvrent les œufs à la coque par le gros bout et ceux qui ne l'entament que par le petit...

Retrouvez le programme complet du Festival des Mots 2022 ICI