France Bleu Picardie vous invite à sortir durant ces fêtes de fin d’année 2019

Au menu de ces fêtes

BIO Noël à Rivery !

Vendredi 20 décembre 2019 de 16 h à 20 h, le marché de Noël fermier BIO de l’Hortillon de Lune se déroulera à la ferme urbaine maraîchère de Jean-Louis Christen, impasse Marcel à RIVERY.

Les producteurs vous proposeront des produits fermiers bio de la région pour réjouir les papilles de vos convives : légumes, fruits, pain, farine, confitures, miel, produits au lait de chèvre, œufs, fromages, produits laitiers, volailles, viande, pâtes, cidre, jus de fruit...

Pour vos derniers cadeaux, les artisans vous proposeront leurs créations en verre, cuir, céramique, vannerie, des bijoux, vêtements, et des produits d’artisanat équitable.

Bio marché de Noël

Le Père Noël sera présent à la chèvrerie de Canaples

Mercredi 18 décembre de 14h30 à 18h.

Petits et grands, venez à la rencontre du Père Noël, il vous racontera des contes à 15h et 16h et il sera ravi de prendre la pose avec vous.

Un exposant de miel et des créations faites mains seront également présents.

Chèvrerie de Canaples

La déco aussi ça compte!

Lundi 23 Décembre de 14h à 16h30, le Centre d'Animation et de Loisirs du Clermontois organise un stage d'origami de Noël pour les enfants.

origami

On s'amuse et on se laisse emporter par la magie de Noël

Du samedi 30 novembre au 5 janvier 2020, les cavalières de la Compagnie équestre des Grandes Écuries du Domaine de Chantilly proposent leur nouvelle création de Noël : Alice et le manège enchanté.

Mêlant prouesses équestres, acrobaties, humour et fantaisie ce spectacle féerique ravira petits et grands !

Alice et le manège enchanté

À l’occasion de son 30ème anniversaire le Parc Astérix prolonge son ouverture et invite ses visiteurs à découvrir un événement familial exceptionnel : le Noël Gaulois. Pour fêter dignement Noël, les Gaulois ont proposé une trêve aux Romains, à grands renforts de menhirs enneigés, décorations complètement givrées, animations de glisses délirantes, et bien sûr les attractions et de nouveaux spectacles.

Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020, le Parc se transforme pour fêter un Noël Gaulois avec des décorations surprenantes tels que des menhirs de Noël !

Installé dans Les Rues de Paris, un petit Marché de Noël accueillera saveurs gourmandes et objets insolites. Les chants classiques de Noël berceront les amoureux du Parc et de Noël dans un univers totalement thématisé. Et bien entendu, les visiteurs pourront découvrir la nouvelle attraction 4D Attention Menhir !

Parc Astérix

Entre les huîtres, la dinde et la bûche on s'évade en baie!

Depuis 1995, l'association Rando-Nature en Somme, vous invite à découvrir ce territoire exceptionnel et vous guide à travers ce paysage merveilleux.

La balade "Phoques et oiseaux au fil des marées" vous est proposée le jeudi 26 ou vendredi 27 décembre ou si vous préférez en prendre "Plein les yeux au coeur de la baie" le rendez-vous vous est donné le samedi 28 ou le dimanche 29 décembre. A vous de choisir parmi un programme bien rempli!

Rando nature

Toute l'équipe de France Bleu Picardie vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année!