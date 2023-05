QUIZ - Débord de Loire 2023 : testez vos connaissances sur la fête nautique et artistique

La triennale " Débord de Loire " 2023 promet la fête sur l'eau et à terre. Une occasion de s'amuser, de découvrir, de s'informer sur la vie de la Loire et de son estuaire. Une occasion de découvrir le patrimoine culturel qui longe le fleuve, d'aller à la rencontre de toutes celles et ceux qui œuvrent sur et autour de l'estuaire.

ⓘ Publicité

À lire aussi Débord de Loire 2023 : une découverte nautique et artistique de l'estuaire

TESTEZ VOS CONNAISSANCES, PRÉPAREZ VOTRE VENUE À LA GRANDE FÊTE DU FLEUVE

loading

- Si le Quiz ne s'affiche pas, cliquez sur : Quiz - Tout savoir sur Débord de Loire et l'estuaire

VIDÉO : DÉCOUVREZ DÉBORD DE LOIRE - ÉDITION 2023

Teaser Débord de Loire 2023