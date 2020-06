RADIO VERTE : balade à vélo dans le Pays Fléchois

Chaque week-end, les spécialistes de "Radio verte", vous proposent des circuits de balades pour (re)découvrir le patrimoine et la nature en Sarthe.

Aujourd'hui, nous vous proposons une grande bouffée d'air frais, en partant à la découverte de la verdure Fléchoise.

C'est à vélo que vous emprunterez la boucle n°1, soit 20 kilomètres sur petites routes.

Au départ de La Flèche, vous traverserez des paysages très variés : champs de maïs, vignes, pâturages, marais et vergers. Un arrêt s'impose tout particulièrement aux Marais de Cré sur Loir, classé "Réserve Naturelle Régionale" et "Espace Naturel sensible".

Le patrimoine historique n'est pas en reste. Prenez le temps de faire une halte dans le joli village de Bazouges sur le Loir : le Château et ses jardins, l’église Saint Aubin (XIIème siècle) et l’ancien lavoir sont incontournables .

Découvrez la balade préparée par Margaux Seillé, chargée de promotion à l'office de tourisme de la Vallée du Loir.