Randonnez avec Caroline et Serge dans le Cantal

Le Cézallier

Si vous aimez les grands espaces, rendez-vous dans Cézallier! Situé à mi-chemin entre le massif du Sancy au Nord et les Monts du Cantal au Sud, ce vaste ensemble de plateaux est en plein cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.

Emblème du Cézallier, le buron est une petite maison en pierre couverte de lauzes ou d’ardoises. Les burons accueillaient de mai à octobre, les bergers des troupeaux de vaches salers, dits buronniers. On y fabriquait le fromage Cantal, Saint Nectaire, Salers, durant l’estive.

En savoir plus sur le Cézallier

Balade fruitée avec Caroline

La ferme fuitée propose à partir de Saint Anastasie sur la commune de Neussargues en Pinatelle, une balade fruitée et musique naturelle.

Excursion tranquille au cœur de la nature: Caroline Leroy , arboricultrice et accompagnatrice montagne, vous fera découvrir les variétés du verger conservatoire du pays de Massiac.

Prochaines dates: du 14 avril au au 23 avril 2021 à 14h30.

Départ de Sainte-Anastasie - Neussargues en Pinatelle

Durée d'environ 2h.

Pour se renseigner et s'inscrire: Madame Caroline Leroy tél : 06 45 35 07 51 ou consultez le site Hautes Terres Tourisme.

Partez en balade fruitée avec Caroline - Site Hautes Terres Tourisme

Randonnée accompagnée "Les estivades"

Découverte du Cézallier avec Serge Cros. Le Cézallier est un territoire aux vastes étendues, un territoire authentique et préservé . Vous saurez tout sur l'histoire des burons, le volcan Cézallier, et la faune et la flore de la région.

Prochaines dates: 16, 20, 23, et 27 avril 2021

Pour se renseigner et s'inscrire : Serge Cros : 06 70 99 16 84

Profitez d'une belle journée pour découvrir le Cézallier en famille - Pierre Soissons site Hautes Terres Tourisme

