Récit de baladeur : découverte de l'Observatoire de Strasbourg

Depuis quand existe l'Observatoire de Strasbourg ?

Pourquoi un observatoire en plein centre-ville ?

Une superbe lunette méridienne à l'Observatoire de Strasbourg © Radio France - Pierre Nuss

Visite de la grande coupole, avec ses parties mobiles :

Dans la grande coupole de l'observatoire, ça fait du bruit !

La grande lunette de l'observatoire - JMRW67 - Wikimedia Commons

Comment voyait-on les étoiles au temps de Louis XIV ?

La rénovation d'un globe exceptionnel

Dans la soufflerie de la salle des serveurs :

Des serveurs informatiques qui rendent Strasbourg mondialement célèbres

L'Observatoire astronomique de Strasbourg (ObAS) est un Observatoire des Sciences de l'Univers (OSU), une école interne (art. L713-9 du Code de l'Education) de l’Université de Strasbourg (Unistra), ainsi qu’une Unité Mixte de Recherche (UMR 7550) entre l’Université de Strasbourg et le CNRS.

Son statut d’OSU (voir décret n°85-657 du 27 juin 1985) place l’Observatoire astronomique au cœur du dispositif national mis en œuvre par l’INSU. Il héberge deux Services Nationaux d’Observation (SNO): le Survey Science Centre d’XMM-Newton (SSC-XMM) et le Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS), par ailleurs labellisé "Infrastructure de Recherche" (IR) par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. L'ObAS participe à d'autres SNOs: SVOM, Grands Relevés Spectroscopiques avec WEAVE, Gaia, et le modèle de la Galaxie de Besançon.

Composante à part entière de l'Unistra, l'Observatoire astronomique de Strasbourg gère la parcours astrophysique (M2) du Master Physique spécialité Astrophysique, hébergé par la faculté de physique et ingénierie.

En tant qu'unité de recherche, l'ObAS est structuré en deux équipes scientifiques, l'équipe GALHECOS et le CDS.

