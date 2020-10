Récit de baladeur : les sorcières au musée du Pays de Hanau

Pierre Nuss joue à se faire peur au musée du Pays de Hanau à Bouxwiller, avec l'exposition "Sorcières ! Rites, croyances et persécutions en Alsace". Laure Lickel, chargée de médiation du musée du Pays de Hanau, répond à ses questions.

En Alsace, entre 1440 et 1640, plusieurs centaines de personnes, essentiellement des femmes, ont été jugées et condamnées pour sorcellerie. L’exposition « Sorcières ! Rites, croyances et persécutions en Alsace » revient sur les raisons de cette violente répression.

Des objets étonnants dans cette exposition Copier

Un chat momifié dans les murs © Radio France - Pierre Nuss

Focus sur les chats noirs ! Copier

L'ancienne halle aux blés qui abrite le musée © Radio France - Pierre Nuss

Une sorcière dans la famille des Hanau-Lichtenberg ? Copier

Cette exposition se propose de faire connaître au grand public le déroulement de cet épisode historique, ses mécanismes et ses acteurs. Le public pourra, grâce à la présentation d’une riche collection privée, se replonger dans le monde étonnant des superstitions et des rites de protection millénaires qui imprégnaient nos ancêtres et qui font partie de notre patrimoine culturel.

Bouxwiller, berceau de la coiffe alsacienne Copier

L’exposition a été produite par le CIP d’Andlau « Les Ateliers de la Seigneurie », avec le soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin.

Commissaires de l’exposition : Pierre Jacob, professeur agrégé d’histoire, ancien membre de la Casa Velasquez, professeur d’histoire régionale à l’Université Populaire Européenne ; Gérard Leser, historien-folkloriste, vice-président de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Alsace, président de la Société d’Histoire du Val et de la Ville de Munster ; Raymond Heidinger, collectionneur d’objets religieux et ésotériques.

Le site du musée du Pays de Hanau.