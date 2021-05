Rendez-vous au Festival de la Vallée 2021 du 21 mai au 5 juin

Le festival de la vallée fêtera cette année ses 28 ans. Afin de concilier vie culturelle sur nos territoires et sécurité sanitaire, le festival se fait mutant.

Cette année les spectacles vous seront proposés en après-midi et en extérieur.

Quoi de plus agréable que de découvrir au coeur du printemps un spectacle de cirque au coin d'une rue, une exposition dans un commerce, un conte sous une halle !

Se retrouver autour des spectacles car nous en avons aujourd'hui plus qu'hier grandement besoin ! Avec les habitants, les artistes, les partenaires, profitez durant trois semaines, sur 6 communes de territoire : Annesse et Beaulieu, Bourrou, Chantérac, Grignols, Mensignac, Montrem, le Château de Neuvic mais aussi les commerces de Saint-Astier pour partager l’audace et la créativité des équipes artistiques, s’émerveiller, rire, s’émouvoir sentir qu’on est VIVANT !

Réécoutez l'intervention de Camille Fauré, chargée de coordination de l'Association CRAC organisatrice de l’événement ici