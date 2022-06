Rendez-vous aux jardins : pour la première fois ce week-end la Grotte de Villars participe

C'est un événement qui fait le bonheur des amoureux de la botanique. Depuis près de 20 ans maintenant, les « Rendez-vous aux jardins », initiés par le ministère de la Culture et de la Communication, sont relayés en Dordogne. Ce week-end, pour la première fois la Grotte de Villars participe.

Elle a un jardin préhistorique (enfin une reconstitution). Le changement, c'est pas maintenant. Comprenez le changement climatique. C'est ce que nous dit la Grotte de Villars qui participe pour la première à Rendez-vous aux jardins. Et comme d'habitude, à la journée Internationale des Grottes Touristiques.

Un week-end (très) animé

Que ce soit samedi, dimanche ou lundi (férié) : la Grotte offre plein de rendez-vous.

Catherine Birkel, Directrice de la Grotte de Villars : "le programme est très chargé" Copier

La grotte de Villars répond d'abord samedi 4 et dimanche 5 juin au thème des « jardins face aux changements climatiques ». Deux visites guidées inédites du jardin préhistorique, sur réservation, avec pour thématique : « Le changement climatique ? Cro-Magnon le connaissait déjà ! ».

Ces visites parleront du climat lors de la dernière glaciation, des plantes et du biotope qu’ont connu nos ancêtres Homo Sapiens. Réservation obligatoire au 05 53 54 82 36.

Lundi, à l'occasion de la Journée Internationale des Grottes Touristiques, la grotte organise une exposition du 4 au 6 juin, sur le thème « Regards Croisés sur le Monde Souterrain » en association avec le Spéléo-Club de Périgueux (en accès libre). En plus de l’exposition, deux visites inédites sur réservation, sont proposées lundi 6 juin à 11h et 14h.

Ces visites seront différentes de toutes celles proposées jusqu’à présent, car des membres du Spéléo-Club de Périgueux rejoindront les visiteurs par l’entrée naturelle de la cavité. Echanges, anecdotes passionnantes au programme.