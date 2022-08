Rennes : une nouvelle guinguette s'est installée près du campus Beaulieu

La guinguette La Grande Nomade à Rennes a ouvert au public début août . Sur le terrain vague, un carrousel, un bus à impériale et un parquet de danse accueillent le visiteur. Christophe Le Gal La Salle et Jean-Michel Le Moal, deux amis à l'origine du projet, souhaitent qu'elle soit "un lieu de rencontre". " Nous allons regarder les initiatives qui émergent dans le pays rennais et nous allons organiser des rencontres avec des artisans, des producteurs locaux", explique Christophe Le Gal La Salle. Attachés à l'économie sociale et solidaire, ils veulent aussi organiser des ateliers circassiens, des animations pour les enfants ou encore des conférences.

Un carrousel pour les enfants © Radio France - Lisa Morisseau

Bal populaire le dimanche

Les deux amis voulaient créer une véritable guinguette à l'ancienne, où on peut danser ! Un parquet de danse couvert construit dans les années 1980 a d'ailleurs été installé sur le site. " Le dimanche, nous voulons organiser des bals. ", souligne Christophe Le Gal La Salle.

Restaurant, buvette, musique électro : l'ambiance est festive. Eric, un Rennais de 55 ans, est séduit : " Il fait beau, on est bien dehors, on peut manger quelque chose, boire un coup, écouter de la musique, retrouver ses amis. " Il est venu avec sa femme et son fils de 25 ans.

Une amie a parlé à Gaëlle de ce nouveau lieu de sortie. " C'est très sympa, là je suis venue avec des amis mais on peut aussi venir avec des enfants. Et je découvre avec surprise une belle piste de danse", s'enthousiasme l'habitante de Nouvoitou.

Emmanuel et sa famille habitent Cesson-Sevigné, ils sont satisfaits qu'une guinguette ait ouvert à l'est de Rennes © Radio France - Lisa Morisseau

Un lieu intergénérationnel

Ouvrir la guinguette à toutes les générations est très important pour les deux hommes. "J'ai tenu un bistrot pendant longtemps et ce que je préférais, c'était les papis avec leur verre de muscadet, qui jouaient au Tiercé, raconte Christophe Le Gal La Salle, nous voulons nous adresser à eux aussi".

Le bus à impériale avec un restaurant à l'étage © Radio France - Lisa Morisseau

A l'automne, la guinguette nomade fermera. Seule la salle de bal restera ouverte. A terme, l'objectif est de déplacer la guinguette de ville en ville. Elle sera présente à Rennes seulement pendant l'été.

La Grande Nomade est ouverte du jeudi au dimanche, 1, rue Django-Reinhardt, à Rennes.