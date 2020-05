François Gay, petit fils du créateur de ce parc zoologique et actuel directeur vous l'avait annoncé en mardi 12 mai dans notre rendez vous quotidien "Côté culture comptez sur nous" à 8h50 sur France Bleu Loire Océan.

Réouverture de Bio Parc à Doué la Fontaine (entre Cholet et Saumur) ce week-end !

Vous avez manqué aux animaux du Bio Parc, c'est ce qu'on pu constater les soigneurs. Ils étaient beaucoup plus avides de contact que d'habitude. Ce zoo troglodytique est unique en Europe, un site remarquable où il était agréable de se promener. Cette ancienne carrière a été aménagé de façon à ce que les animaux se retrouvent dans l'environnement le plus naturel possible. C'est particulièrement spectaculaire dans la nouveauté 2020 "Le cratère des carnivores". Pour les petits à voir , vous avez plusieurs jeunes tantales ibis, un petit singe gibbon siamang, des petits ibis à face noire dans la grande volière, des petits tamarins pinchés (vraiment petits) sur le dos de leurs parents. Le Bio Parc viens d'accueillir des suricates dans l'espace des petits mammifères du cratère des carnivores. Ils seront visibles dès samedi. En grande volière, une femelle pudu est venu rejoindre le couple de pudus présent.

Pour Préparer votre visite cliquez sur ce lien Bio Parc