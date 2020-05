Réouverture de Légendia Parc à Frossay ce week-end

Le parc des animaux de légende en Nantes et l'océan commence une nouvelle saison avec les loups noirs du Canada et au départ sans les fameux spectacles où ces animaux jouent. Le metteur en scène associé au Parc Christophe Dagobert travaille sur de nouvelles versions de ces spectacles respectant les mesures barrières et vous devriez assister à ces représentations dés le mois de juin. pour l'instant vous suivez un parcours promenade au milieu des bois à sens unique pour regarder les ours, lynx, renards et loups faire leur vie. Si vous ne pouvez revenir sur vos pas pour ne pas croiser les autres visiteurs vous pouvez recommencer plusieurs fois votre parcours. Vous avez à votre disposition un nouvelle observatoire pour les loups et la possibilité d'une petite restauration à emporter à la Taverne, des tables couvertes sont à votre disposition en extérieur.

Organisez votre visite en cliquant sur ce lien Legendia Parc