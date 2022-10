ENORME ! Re-Play à Mouans-Sartoux : le festival qui nous fait revenir en enfance

Une dixième édition XXL

Alors que la Star Academy fait son retour à la télé, on a bien compris que l'époque de notre jeunesse c'était (juste) la meilleure. C'est donc la dixième édition du Festival Re-Play de Mouans-Sartoux ce week-end.

ⓘ Publicité

Potion magique

Voici un évènement où on peut regoûter à la potion magique, même si on est tombé dedans petit. Comme son succès ne se dément pas, cette année on a poussé les murs et on présentera cette folle manifestation dans des espaces XXL au Gymnase René Friard et dans la salle Léo Lagrange de Mouans-Sartoux. On est à 5 minutes de Cannes (#penuriedessence)...

Re-Play rejoue notre jeunesse ce week-end à Mouans Sartoux

Ça nous (re)play bien !

Nous enfants devenus grands, parfois parents, et dont la vue d’un Tamagotchi, d'un Nuts ou d’une console NES fonctionne aussi bien qu’une madeleine pour Proust attendons l'événement avec impatience.

Tous les exposants sont ici

C'était mieux avant, alors retournons dans le passé!

De très nombreux concours SF5, Super Smash Bros, Super Mario Kart et bien d’autres sont organisés.

D'anciens jeux vidéos redeviennent tendances

On va aussi retrouver d'incroyables collections de jouets, de créations de figurines, des stands de vinyles et des démonstrations de sabres laser.

D'anciens vinyles à retrouver

Un photocall H.P.I.

Comme on est en 2022, il y a aussi un photocall à haut potentiel instagrammable. Et comme il y aura plein de Ghostbusters (avec les Ghostbusters French Riviera ), de fanas de Retour vers le futur et des artistes imprégnés de la culture Geek, ça devrait donner de supers clichés.

Un photocall HPI!

Des expos et des jeux

Docteur Maboule, Picpus,... vous vous souvenez ? Il y a plein de jeux de société d'époque pour s'amuser. Une initiation aux jeux de rôles comme à la bonne époque est aussi annoncée, ainsi que la présence de flippers.

L'histoire de Nintendo et de Picsou sont aussi racontées par le biais d'expos (à voir absolument le musée Nintendo où on apprend qu'au début c'était un simple fabricant de cartes).

Les dessinateurs de Goldorak

Brice Cossu et Alexis Sentenac, les célèbres dessinateurs français de la fabuleuse série Goldorak seront présents au festival RE-PLAY pour 2 jours de dédicaces et une conférence.

France Bleu Azur (re)play the game toute la semaine

France Bleu Azur est fière d'être partenaire de ce week-end où on va savourer nos madeleines de Proust.

Toute la semaine sur France Bleu Azur, nous révisons nos classiques (de jeunesse) et nous vous offrons des box Générations Souvenirs et des entrées pour le Festival

Un kiki à gagner

Vous vous souvenez de Kiki ? Une peluche trop choupi, née en 1974, qui a réussi à s’imposer face aux gros nounours dans les chambres des enfants. Un singe avec ses jolis yeux et ses taches de rousseur, qui suce son pouce !

La peluche "Kiki" que l'on peut retrouver sur generations-souvenirs.com - Generations Souvenirs

France Bleu Azur, grâce à Générations Souvenirs en a trouvé un pour vous l'offrir.

Re-Play : samedi 22 et dimanche 23 octobre, de 10h à 19h

Plus d'infos