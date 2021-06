Reprise des spectacles en public à L'Odyssée de Périgueux

Nous sommes très fiers d'être partenaire du théâtre L'Odyssée à Périgueux et de pouvoir vous annoncer le retour sur scène des artistes en même temps que celui du public en salles !

Ce samedi 5 juin à 19h, L'Odyssée nous propose un spectacle musicale et numérique : Equinoxe. Un spectacle qui est né de la rencontre entre deux univers : celui du groupe Limousine et des artistes Adrien M & Claire B.

En route pour un voyage sonore et une odyssée fantastique qui nous ramène enfin dans les salles de spectacle de Dordogne. C'est d'autant plus plaisant que le spectacle Equinoxe propose une installation et une façon d'occuper l'espace scénique qui lui est propre, rendant l'immersion encore plus captivante !

► 25€ en plein tarif ; 20€ réduit ; 9€ en super réduit