Revivez notre émission spéciale Mimos, jeudi après-midi sur le village du Festival à Périgueux

La tournée d'été de France Bleu Périgord se poursuit. Elle passait par le village de Mimos, le Festival des Arts du Geste à Périgueux, ce jeudi après-midi entre 16h et 19h. Nous avons interrogé des artistes mais aussi des personnes impliquées dans l'organisation du Festival.

France Bleu Périgord délocalise ses émissions aux quatre coins du Périgord les mardis matin et les jeudis après-midi. Hier, nous étions à Mimos, le Festival des Arts du Geste, qui a investi Périgueux. C'est un événement emblématique de la ville qui lance la saison d'été. Des créations originales, des déambulations, des acrobaties... : tout est dans le geste!

Plusieurs lieux, plus d'une centaine de propositions...pour tous !

"Ce qui nous anime avant tout c'est mettre la ville en fête en célébrant l'esthétique qui compose aujourd'hui l'identité de Périgueux à travers un in et un off qui offriront près de 150 propositions sur cinq jours", explique Nathalie Elain, Directrice du Festival.

Nathalie Elain, Directrice de Mimos © Radio France - Almamy Barry

Nathalie Elain Directrice du Festival : "Mimos existe depuis 39 ans" Copier

Horizon : le spectacle phare à la Cathédrale Saint-Front avec des artistes perchés sur les toits

Horizon est un ballet acrobatique qui a lieu tous les soirs à 20h30 (sauf dimanche à 19h). Pour ce ballet acrobatique créé spécialement pour la Cathédrale de Périgureux, Raphaëlle Boitel a réuni 11 artistes venus de toute la France (circassiens, free runners et acrobates urbains). Le spectacle a lieu à l'intérieur de la cathédrale puis sur les toits byzantins de la cathédrale. Et aucun des artistes n'est attaché !

Raphaëlle Boitel met en scène Horizon, spécialement pour Mimos © Radio France - Almamy Barry

Raphaëlle Boitel met en scène Horizon : le ballet se joue en plusieurs endroits de la Cathédrale de Périgueux Copier

4 dessinateurs croquent le Festival (et les festivaliers)

Sur le village de Mimos, Esplanade Badinter à Périgueux, chaque midi, on présente les travaux de 4 illustrateurs complices qui croquent le Festival lors d'apéro vernissage. Tout le monde passe sous les crayons de ces artistes qui ont chacun leur style! Lolmède, par exemple, est un habitué du dessin du quotidien qu'il croque dans des carnets depuis son entrée à l'École des Arts Décoratifs en 1985.

Arno Visconti et Lolmède lors du direct au Village Mimos © Radio France - Almamy Barry

Lolmède : "nous sommes libres de choisir ce que nous croquons" Copier

Un village (aussi) musical

Le village _Mimos_se situe sur l'Esplanade Badinter. Une petite soif, une grande faim ? Un foodtruck est présent sur place. Il y a aussi la boutique pour garder un souvenir de votre passage à Mimos 2022 : t-shirts, gourdes, affiches.... Et surtout, quand le soir est venu on joue les cigales qui vont chanter (tout l'été) avec des concerts que le Sans Réserve (la scène de musiques actuelles Périgueux) a proposé. Et c'est gratuit.

Guy Garcia, Directeur du Sans Réserve © Radio France - Almamy Barry

On a demandé à Guy Garcia de nous sélectionner trois rendez vous

Guy Garcia présente trois concerts sur le Village Mimos Copier

Des jeunes impliqués dans les coulisses du Festival

L'association Le Chemin prévient la marginalisation et facilite l'insertion pour des jeunes qui peuvent être dans le pétrin social. Comment? En leur mettant les mains à la pâte sur l'événement. C'est le cas avec une équipe sur le Festival Mimos. 12 jeunes sont ainsi présents sur l'événement. Nous en avons interrogé quelques-uns, notamment Benjamin qui a 19 ans.

Benjamin est en mission sur le Festival Mimos © Radio France - Almamy Barry

Benjamin : "Mimos c'est vraiment bien" Copier

Perceptions : un spectacle qui fait penser (un peu) à Stranger Things

Perceptions n'est pas sponsorisé par les Impôts ! Avec un dispositif impressionnant, des circassiens mêlent une chorégraphie aérienne et une scénographie atypique. Attendez-vous à en prendre plein la vue. Un spectacle vertigineux avec des références à l'imaginaire, aux expériences qui nous permettent de repousser les limites de l'humain.

Maryka Hassi met en scène Perceptions © Radio France - Almamy Barry