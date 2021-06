Du 22 Juin 2021 au 29 Août 2021, la Ville de Thionville vous propose un programme riche et varié à l'occasion de Rive et cœur de ville en fête.

Rive et Cœur de ville en Fête, l'évènement thionvillois avec France Bleu Lorraine

Rive et cœur de ville en fête c'est des concerts, spectacles et activités ludiques à Thionville à partir du mardi 22 juin jusqu'au dimanche 29 août 2021.

D'abord pensé pour les habitants de Thionville qui ne peuvent pas partir en vacances, Rive et cœur de ville en fête débute avec la fête de la musique de Thionville. Puis de nombreuses animations gratuites sont proposées tout au long de l'été.

Les parcs, les rives de Moselle et le cœur de la ville se transforment en parcours fraîcheur et jardins éphémères, ainsi qu'en parcours artistique avec de nombreuses expositions, comme l'exposition Simone Decker s'articulant autour du jardin, ou de l'exposition "Animalium" s'inspirant de la faune, de la flore et des voyages en Asie.

L'évènement Rive et cœur de ville en fête c'est également des parcours sportif (yoga, football, location de vélo...) ou encore des parcours ludique (décorations de vitrines, marquage sur pavés...)

Et plein d'autres activités...

Retrouvez le programme complet :

L'été sera show !

Un programme de fête pendant les vacances d'été !

Lors de cet événement estival, retrouvez le long des berges de la Moselle des chalets, installés par la municipalité, proposant de quoi se restaurer (crêpes, glaces, tapas, snacks, restaurant) !

Tarifs : Gratuit (sauf les balades).