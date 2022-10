Roubion : nous sommes partis marcher avec les moutons !

C'est une fête traditionnelle à Roubion à la fin de l'été : on voit une marée de moutons (ils sont entre 1500 et 2000) qui vont du village à la station de Roubion-les-Buisses.

Émission en direct, à votre rencontre

Thierry Mesnages suit chaque week-end les grands évènements de la Côte d'Azur © Radio France - Rémy Martinez

Thierry Mesnages s'est rendu sur place pour une émission en direct de 11h à 12h. Nous avons rencontré de nombreux maralpins qui sont venus voir cette fête incroyable. Pour certains, pour la première fois. Comme nous l'a confié Joanna, venue en famille de Monaco. Domenico est, lui, carrément venu de Venise !

Joanna est venue avec sa famille voir la fête de la Transhumance pour la première fois Copier

Une marée de moutons en fin de matinée

A 11h30, le maire de Roubion s'agite, va voir les visiteurs, surveille que la voie est libre. La marée moutonneuse arrive....

Philip Bruno, maire de Roubion confirme à France Bleu Azur que les moutons arrivent... Copier

C'est un vrai déferlement quand ils arrivent, car ils veulent rejoindre les prés, l'herbe. Il ne faudrait pas les déranger dans leur promenade annuelle.

A 11h45, le berger indique que les moutons sont en train d'arriver depuis le hameau de Vignolles. Une vraie arrivée comme le Tour de France. Talkie walkie pour diriger les bêtes, marée de selfies. Une barrière qui doit s'ouvrir.

A 11h52, la barrière se lève. Les moutons arrivent : et c'est un évènement que l'on a adoré vous faire vivre à la radio. Et notre animateur s'est d'ailleurs retrouvé au milieu de ces quelques 1.600 moutons. "On ne voit plus un bout de bitume" a-t-il commenté.

Revivez l'arrivée des moutons avec Thierry Mesnages sur France Bleu Azur Copier

Des animations toute la journée

Ambiance musicale et découverte des animaux de la Ferme, traite des vaches, marché artisanal et produits du terroir sont au cœur du village de Roubion tout cet après-midi.