La métropole de Rouen lance un vaste appel à projet pour ses animations estivales

Un appel à projets artistiques est lancé pour investir les rues des communes. Artistes, compagnies et collectifs professionnels sont invités à candidater avant le 10 juin. Chaque projet pourra être subventionné à hauteur de 5 000 euros, une quarantaine de performances devraient ainsi voir le jour.

La saison touristique sera officiellement lancée dans la Métropole rouennaise les 19 et 20 juin. Lors de ce weekend, de nombreuses animations en extérieur seront proposées par l'office du tourisme.

Rallye gastronomique, démonstration Street art, visites "flash" dans la ville, déjeuners sur la Seine... Pendant ces deux jours les thématiques de la saison seront particulièrement mises en avant, notamment La Seine à vélo et Flaubert 21.

Des vacances au grand air

Tout au long de l'été, le programme de l'office du tourisme, "A2Pasd'Ici" invite les Rouennais à partir à la découverte de la Métropole à pied ou à vélo. Avec des activités à retrouver du 16 juillet au 29 août, comme Rouen Rock n'Rol, la balade de Cailly ou la route des fruits.

Le château Robert Le Diable sera, lui, sous le feu des projecteurs cette saison grâce à deux weekends d'animations supplémentaires. Les 19 et 20 juin se dérouleront sur le thème du médiéval fantastique, les 3 et 4 juillet autour des arts de la rue, et les 7 et 8 août sur l'histoire de la Normandie avec reconstitutions médiévales.

Le retour des grands rendez-vous estivaux

Les traditionnelles animations vont pouvoir reprendre. Au programme, les illuminations son et lumière de la cathédrale de Rouen, à partir du 2 juillet. Les spectacles seront projetés chaque soir, pendant 50 minutes. Le festival Rush aura bien lieu du 11 au 13 juin, sur 5 sites de la Métropole.

Les célèbres "Terrasses du jeudi" mettront de l'entrain dans le centre-ville. Tous les jeudis soir du mois de juillet, il y aura une série de concerts gratuits et ouvert à tous. Et les nocturnes de l'Aître Saint-Maclou seront à retrouver tout l'été.