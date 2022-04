Saint-Avertin fête la nature ce week-end !

Dans l’écrin du domaine de Cangé, avec ses 15 000 visiteurs et plus de 120 exposants par édition, cette fête de la Nature est devenue la plus grande manifestation verte de la Touraine.

Ce festival du jardin, organisé par le Comité des fêtes en partenariat avec la Ville de Saint-Avertin, propose chaque année de nombreux stands : plantes rares, végétaux, fleurs de saison, décoration de jardin, marché gourmand, marché bio, art et artisanat, pôle bien-être, les visiteurs sont toujours comblés par la diversité du choix proposé.

Les enfants s’y régalent grâce à des animations prévues rien que pour eux : jeux de piste, chiens de sauvetage, baptême de poney, manège et structure gonflable.

Des spectacles et des déambulations viennent agrémenter ce weekend avec les mascottes et la Scénoféerie de Semblançay.

Programme :

Animations nature :

- Atelier de sensibilisation sur le rempotage (SHOT)

- Atelier de tressage osier

Animations des Associations :

- Association Syndicat de l’Apiculture (découverte du monde des abeilles)

- Association collectif cycliste 37

- Tri sélectif avec Tours Métropole Val de Loire

- Association Chien Guide d’Aveugle

- Sculpteur sur bois

Animations autour des insectes :

- Insectes vivants

- Jeux autour des insectes

- Insectes ravageurs et auxiliaires

- Frelon asiatique

- Exposition entomologique

Pôle Bien-être :

Réflexologie plantaire, Nutrithérapeute, géobiologue ou encore magnétiseur sont à votre écoute et vous accueillent.

Mais aussi :

Déambulation en costume et présentation de danses du Moyen-âge proposée par la Scénoféerie de Semblancay, l’association tourangelle des chiens de sauvetage aquatique propose des promenades en carriole pour les enfants et ne manquez pas les baptêmes à dos de poney proposés par Touraine Cheval

Escape Game grandeur nature :

La rumeur dit qu’un naturaliste se serait installé au milieu du domaine de Cangé. Il étudierait la disparition des insectes et tenterait de préserver les populations de pollinisateurs sauvages. Vous décidez alors de réunir un groupe de visiteurs solidaires pour le rencontrer et lui demander conseil.

L’escape game privilégie une approche ludique, où l’entraide et la coopération entre joueurs sont la clé de la réussite. L’aventure immersive encourage une prise de conscience sensible des enjeux liés à la préservation des pollinisateurs sauvages et la mobilisation individuelle comme collective sur ce thème.