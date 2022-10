Saint-Laurent-du-Var : voici l'évènement à ne pas rater ce week-end (élémentaire!)

Ça ne vous aura probablement pas échappé, le festival qui monte, celui du Polar à Saint-Laurent-du-Var envahit la salle Deboulle ce week-end pour vous plonger dans l’angoisse, le suspense et le sang avec la venue d'une bonne trentaine d'écrivains. On peut citer Jacques Pradel par exemple. Eric Giacometti, lui, est l'invité d'honneur de cette nouvelle édition.

Le programme, disponible ici en détails, est particulièrement attractif.

Outre des dédicaces et des rencontres-débats avec des auteurs à qui le crime va bien, des expériences immanquables vous sont aussi proposées parmi lesquelles :

Un jeu d'enquêtes en huis clos

> samedi 8 et dimanche 9 octobre de 10 à 17h

Un scénario d'enquête policière à jouer grandeur nature en famille ou entre amis. "1920, vous habitez un manoir, vous organisez chez vous un diner mondain, au cours duquel un meurtre a lieu".

Une enquête en réalité virtuelle

> samedi 8 et dimanche 9 octobre de 10 à 17h30

Trois possibilités : jouez l'enquête en réalité virtuelle, soit sous forme d'un escape game, ou façon film interactif en VR.

Une scène de crime

> dimanche 9 octobre 10-12 et 14-17h30

Vous pourrez observer une scène de crime et rencontrez des pros de l'histoire : des agents de police technique et scientifique (la fameuse PTS). Curieux des techniques d'investigation ? Vous pourrez vous y essayer ! En plus, les fins limiers repartiront avec un diplôme d'enquêteur.

L'entrée est gratuite

Meurtres, enlèvements, mystères et autant des réjouissances pour les amateurs de romans noirs seront donc vous l'avez compris au rendez-vous. Et une des (autres) bonnes raisons est que l'entrée est libre.