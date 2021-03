Saint Paul en Jarez, terre d'Histoire et d'art

Entre modernité et nature, Saint Paul en Jarez est surtout riche par ses témoignages du passé : architectures, personnalités, légendes et savoir-faire.

Au coeur du pays du Jarez, Saint-Paul-en-Jarez est une porte d'entrée dans le parc naturel régional du Pilat entre la campagne et la vallée urbanisée.

Une des sentinells à l'entrée de Saint Paul en Jarez - Yoann Kerpedron

Cité dès le 10ème siècle, c’est par décret de l’année 1914 que Saint Paul en Jarez obtient le nom qu’il porte actuellement, gardant quelques témoignages de ses activités passées telle que la Passementerie le long du Dorlay et la manufacture fabrique de matériel pour écoles qui était intimement liée à la fameuse quintaine pendant laquelle les "classards" cassent une boîte contenant de la craie.

La magnifique église de Saint Paul en Jarez - Yoann Kerpedron

Avec ses ruelles anciennes, ses hôtels particuliers datant du 16ème et 18ème siècle, son église néo-gothique entièrement restaurée, Saint Paul en Jarez dispose de trois sentiers pédestres balisés "Sur les traces de notre passé" qui vous permettront peut-être la maison de la Dame du Jarez, une ogresse qui mangeait des petits enfants et qui a été découpée en cinq morceaux.

On vous raconte l'histoire de l'ogresse de Saint Paul en Jarez Copier

Mais des métiers d'art subsistent comme à l'Effet passementeries, société qui travaille depuis 1860 pour les plus grands noms de la mode en France et à l’étranger à travers 14 000 références et une tradition transmise sur trois générations.

Une réalisation de l'Effets Passementerie -

Une quinzaine de personnes travaillent sur les incontournables tels que tresses et cordons, galons, franges et passementeries main ainsi qu'une déclinaison de ce savoir-faire sur un effet bijouterie qui sera dévoilé courant mars 2021.

Marie-Hélène Houlon nous présente l'activité de l'Effets Passementerie Copier

Si certains apprécient les travaux de ciseaux et d'aiguilles, d'autres apprécieront sans doute l'approche des fruits de la nature par l'entreprise créée à Saint Paul en Jarez par Jean-Louis Bissardon qui a signé ce partenariat étroit avec plus de 250 arboriculteurs issus d’exploitations familiales et favorisant une culture raisonnée des fruits qui deviennent jus et nectars aux nombreux arômes.

Des fruits naturels issus de l'agriculture locale attendant d'être transformés en jus © Getty -

Avec 95% des fruits transformés issus de vergers de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans un rayon de 80 km autour de Saint-Paul-en-Jarez, l'entreprise Bissardon souhaite aller plus loin dans la traçabilité avec des jus et nectars à base de fruits strictement issus et certifiés de l’Agriculture Biologique : nectar pêche de vigne, framboise, myrtille sauvage, pur jus pomme cassis, pomme cerise, pomme myrtille et cerise.

On vous transmets une liste de courses avec des produits de Saint Paul en Jarez Copier

En plus de certaines traditions artisanales, Saint Paul en Jarez cultive également ce lien avec le village allemand de Herbertingen situé dans le Baden-Württemberg.

Un don particulier du village allemand de Herbertingen à Saint Paul en Jarez - Yoann Kerpedron

Un jumelage officiel qui existe depuis plus de 20 ans et notamment grâce à Antje Aubert qui participe au comité de jumelage avec la cousine Outre-Rhin de Saint Paul en Jarez en plus d'exercer sa profession de traductrice.

Antje Aubert nous parle du jumelage de Saint Paul en Jarez et de son activité Copier

Retrouvez l'activité et spécialités de Antje Aubert sur son site internet.