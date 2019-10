Samedi 19 octobre : passez l'après-midi avec les forces de l'ordre à l'Heure Tranquille à Tours

Elles ont déjà attiré beaucoup de tourangeaux depuis le 9 septembre. Ce samedi, les rencontres de la sécurité en Indre et Loire se terminent avec une grande manifestation organisée au quartier des Deux Lions à Tours. Au centre commercial l'Heure Tranquille, petits et grands pourront, dès 14H, profiter des nombreux ateliers et démonstrations proposés par les forces de l'ordre.

L'objectif de ces rencontres: permettre aux policiers, gendarmes, pompiers, mais aussi associations de prévention routière et de sécurité civile d'expliquer et montrer les actions qu'ils mènent au quotidien. C'est aussi l'occasion pour le grand public de se sensibiliser aux bons gestes et bonnes pratiques civiques et, qui sait, pour les plus jeunes, trouver sa vocation...

Des ateliers et des démonstrations tout l'après-midi

Le public pourra assister à des manœuvres de désincarcération - SDIS37

Des 14H, petits et grands découvriront, lors de ces ateliers, toutes les facettes des métiers de la sécurité. Coup d’œil sur le programme:

14h45 : Simulation d’interpellation par l’unité canine et patrouille de la Police Nationale

15h00 : Crash test et désincarcération commentée

15h30 : Peloton de surveillance et d'intervention et équipe cynophile de la Gendarmerie

15h45 : Intervention anti-terroriste de la Compagnie Républicaine de Sécurité 41

16h15 : Démonstration recherche de stupéfiants par l’équipe cynophile des Douanes

16h45 : Démonstration de l’Antenne GIGN

17h15 : Démonstration de self-defense et de gestes techniques professionnels d’intervention par la CRS 41

17h45 : Manœuvre des jeunes sapeurs-pompiers

18h15 : Démonstration des unités cynophile et équestre de la Police municipale de Tours

Evidemment, tout l'après-midi, le public pourra échanger et poser des questions aux policiers, gendarmes, pompiers, CRS, représentants des associations.