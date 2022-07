Saviez-vous que Jean Cocteau était allergique à la peinture ?

Cet été, France Bleu Azur se rend dans les plus beaux musées des Alpes-Maritimes pour vous les présenter. De Menton à Grasse en passant par Nice bien sûr, découvrez les œuvres mythiques et inédites de ces établissements.

Le Musée du Bastion Jean Cocteau se situe sur le mur du port de Menton, longé par la promenade du Soleil qui rejoint le centre ville. Ouvert depuis 1966, le musée abrite plus de 100 œuvres de l'artiste et ses compères, une collection complétée par celle de Séverin Wunderman au Musée Cocteau de Menton.

La Poésie et la Science de Cocteau

À gauche, "La Poésie et la Science" de Jean Cocteau au musée Cocteau du Bastion à Menton - Lilas Contesso

Faunes de profil de Cocteau

À gauche, "Faunes de profil" de Jean Cocteau au musée Cocteau du Bastion à Menton - Lilas Contesso

Photographie en noir et blanc de Lucien Clergue

Tirage argentique sur papier de Lucien Clergue au musée Cocteau du Bastion à Menton - Lilas Contesso

La Lune de Cocteau

"La Lune" de verre de Jean Cocteau au musée Cocteau du Bastion à Menton - Lilas Contesso

Le Mystère de Jean l'Oiseleur de Cocteau

Série "Le Mystère de Jean l'Oiseleur" de Jean Cocteau au musée Cocteau du Bastion à Menton - Lilas Contesso

Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, sauf les mardis et le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

Combien coûte l'entrée au musée ?

Le musée est gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les personnes porteuses de handicap et tous les premiers dimanche du mois.

Le tarif réduit à 2,25€ s'applique aux étudiants, enseignants, familles nombreuses et personnes de plus de 65 ans.

Le musée propose aussi un demi-tarif à 1,50€ pour les partenaires professionnels et groupes de 10 personnes ou plus.

Autrement, le tarif plein coûte seulement 3€.