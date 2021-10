Séance exploration au Jardin de l'Arquebuse de Dijon !

Le Jardin de l'Arquebuse de Dijon, c'est en fait le Jardin des Sciences et de la Biodiversité. On y trouve le Planétarium, le Muséum et le Jardin Botanique de la Ville. France Bleu Bourgogne explore les lieux dans le détail pour vous !