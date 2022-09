Séries : "The Friends Experience" débarque à Paris pour le plus grand bonheur des fans

Après New York, The Friends Experience débarque à Paris ! Les fans de la série américaine peuvent le noter dans leur agenda : cette exposition immersive sera ouverte du 21 novembre 2022 au 22 janvier 2023 au Parc des Expositions, dans le 15e arrondissement. La série culte, diffusée entre 1994 et 2004, raconte les péripéties d'une bande de six amis new-yorkais, trois filles et trois garçons, qui s'aiment, se disputent et se réconcilient pendant dix saisons.

The Friends Experience recrée les décors iconiques de la série : les visiteurs pourront découvrir l'appartement de Monica et Rachel, ainsi que celui de Joey et Chandler. Un parcours de douze pièces, dans lequel vous pourrez vous installer au Central Perk pour déguster des plats inspirés de la série, vous assoir dans les fauteuils de Chandler et Joey, ou encore prendre la pose sur le mythique canapé orange.

Les visiteurs pourront découvrir les lieux emblématiques de la série, comme le Central Perk. - TheFriendsExperience

Depuis plus de 25 ans, Friends continue de fédérer ses fans, toutes générations confondues. La preuve avec le succès des éditions de The Friends Experience à Boston, Chicago, Dallas ou Toronto ! L'épisode spécial de Friends, diffusé en mai 2021, avait déjà permis aux fans de la série d'en découvrir davantage sur les coulisses et d'apprendre de nouvelles anecdotes de tournage.

Les billets seront mis en vente dès le mercredi 21 Septembre à 9h sur www.FriendsTheExperience.com/Paris. Comptez 25 euros pour le billet adulte et 20 euros pour le billet enfant.