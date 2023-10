Simon Fache, pianiste déjanté de Vendredi tout est permis, en concert : "Vous pourrez tout me demander"

50 nuances de pianiste : du bal populaire à la guinguette en passant par la télé, sur un lac ou pour des enterrements... Simon Fache est un pianiste tout-terrain qui vient partager son expérience dans son spectacle. Histoire de voir (et d'entendre) un aperçu captivant de son parcours musical unique.

Le pianiste explique sa philosophie : "Debout, assis, couché, mais surtout partout et pour tout le monde, dans vraiment toutes les situations possibles. Je suis ce que j'aime appeler un pianiste tout terrain."

Concernant son spectacle, il précise "tout est inspiré de faits réels". Et tout le monde va y trouver sa note : "Il y a du Rachmaninov, mais peut-être en version un peu rock n roll. Il y a du jazz, il y a du funk, il y a de la salsa." Et même des morceaux à la demande... "Moi, j'ai commencé mon job, je faisais du piano bar et le principe et j'étais payé au chapeau. Donc j'ai vite compris que si je voulais avoir un chapeau plat, il fallait que je joue ce que les gens veulent."

En somme, on va se régaler d'un bon moment de musique dans lequel on va pouvoir nous aussi donner le "la".

Simon Fache Pianiste tout terrain, vendredi 6 octobre à 20h à la salle Juliette Gréco de Carros

