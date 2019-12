Soirée France Bleu Touraine au cirque de Noël : Soyez nos invités le 19 décembre à Luynes

Jeudi 19 décembre, France bleu Touraine vous invite à une soirée inoubliable et vous propose de célébrer les 10 ans du cirque de Noël à Luynes. Contactez-nous vite pour profiter de vos invitations gratuites.

Luynes, Indre-et-Loire, France

Une soirée France Bleu pour les auditeurs

Jeudi 19 décembre, vous pourrez non seulement assister au magnifique spectacle proposé par la famille Georget et son cirque de Noël mais vous aurez aussi l'occasion de vivre l'une de vos émissions préférées de l'intérieur.

Vous serez les bienvenus au parc de Varennes, à Luynes dès 16H30 pour l'ouverture du Chapiteau.

De 17H à 18H30, vous assisterez en direct à l'émission d'Alain Joly "J'serais pas étonné qu'on ferme". Autour d'Alain, vous retrouverez la famille Georget et de nombreux invités et chroniqueurs pour célébrer l'anniversaire et vous dévoiler les coulisses du cirque de Noël dans la bonne humeur.

A 19H30, le rideau se lèvera et vous profiterez gratuitement du spectacle du cirque de Noël. Intitulé "Célébration", il promet cette année de vous en mettre plein la vue.

Le Père-Noël invité d'honneur du cirque Georget - Cirque Georget

Un spectacle magique et familial

Pour la première fois cette année, trois générations de Georget se retrouveront sur la piste. Au programme: pas d'animaux mais un subtil mélange de musique, danse et arts de la piste. De quoi éblouir petits et grands, d'autant plus que le Père-Noël sera lui aussi présent pour faire le show.

Plus que quelques jours pour réserver vos places gratuites.

Pour cette soirée, vous êtes nos invités! Si vous voulez réserver gratuitement des places pour vos et votre famille, contactez-nous dès maintenant au 02.47.38.10.20. Vous avez jusqu'au 19 décembre pour réserver et venir chercher vos billets.

Nous vous attendons nombreux pour partager avec vous ce joli moment avant les fêtes.