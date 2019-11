Solidarité : tous au loto de Mansigné au profit des Gaz'elles du Sud Sarthe

En 2018, cinq amies originaires du Sud Sarthe ont créé l’association "Les Gaz’elles du Sud Sarthe" dans le but de participer, en février 2021 à la Sénégazelle : une course pour femmes au Sénégal, associant course à pied et action solidaire auprès des enfants.