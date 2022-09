Vous aimez Garou ? Ca tombe bien, il est de retour sur scène samedi soir à Bordeaux. L'ONBA ouvre sa saison avec un concert exceptionnel retransmis à travers la ville et la nouvelle édition des Médiévales est de retour à Bouliac.

Garou en concert

Garou est en concert au théâtre Fémina de Bordeaux samedi 10 septembre à 20h30 ! « Up Scene », c’est le titre de son nouveau spectacle composé de ses plus grands tubes et de reprises ! Dans une nouvelle aventure complètement redessinée, Garou nous invite à nous sortir de notre quotidien en nous transportant dans un monde musical intimiste et spécialement griffonné à son image. Acteur principal de cette scène internationale, le Québécois réinvente son répertoire, revisite celui de ses idoles et présente en primeur son nouvel univers musical sur lequel il a planché, comme jamais, sur les textes et les musiques. Entouré de ses acolytes musiciens et avec la complicité du public, Garou nous fait la promesse de retrouvailles « Up Scene » aux allures festives et inoubliables. Au Fémina, samedi 10 septembre à 20h30. Tarif : 49 euros.

Concert de rentrée de l'ONBA

Samedi prochain, le 10 septembre, l'Opéra National de Bordeaux, propose la diffusion en direct depuis l'Auditorium de Bordeaux de son grand concert symphonique et choral de rentrée, un concert qui sera retransmis sur une dizaine d'écrans géants installés à travers la ville ! Au programme : des airs de Verdi, Puccini, Bizet, ou encore Ravel… avec la soprano Marie-Laure Garnier, le baryton Andreï Kimach, et le chef de chœur de l’ONB Salvatore Caputo... Concert retransmis sur un écran géant, sur le quai de la Monnaie, ainsi que sur 10 écrans extérieurs installés places Saint-Projet, Fernand-Lafargue, du Parlement, du Palais, Pierre-Cétois, Nansouty, Parc aux Angéliques, cours de Luze, marché des Capucins et sur le parvis du Temple des Chartrons.

Les Médiévales de Bouliac

Les Médiévales de Bouliac sont de retour cette année les 9, 10 et 11 septembre ! L'association historique et culturelle Amanieu de Bouliac vous réserve un weekend plein de surprises. Les Médiévales vous proposent un fabuleux voyage qui va vous replonger au 14ème siècle, sous le règne du bon roi Charles VII, dit « le Bien Servi », en pleine Guerre de cent ans. Bienvenue à Bouliac, sur les coteaux dominant les palus aux herbes grasses et la rive droite de la Garonne. Durant deux jours, au pied de l’église dédiée à Saint-Siméon, le village de Bouliac se transforme en un incroyable musée vivant à ciel ouvert : déambulez en famille aux côtés des troubadours et des échassiers, écoutez des musiciens, restaurez-vous dans les tavernes médiévales, assistez aux démonstrations des jongleurs, fauconniers, chevaliers et autres cracheurs de feu. Découvrez la calligraphie, les blasons et les enluminures et tremblez en assistant aux joutes et aux jeux d’adresse à cheval. Une manifestation familiale pour petits et grands !