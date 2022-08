Vos prochaines sorties en Gironde !

La chanteuse Vanille en concert à Bordeaux, du vélo, des rencontres et de la musique avec le festival "Ouvre la voix" et l'humoriste Maxime Gasteuil à la Nouvelle Comédie Gallien !

Vanille, la fille de Julien Clerc en tête d'affiche du festival les InsolAntes, le festival cyclo-musical "Ouvre la voix" dans l'Entre-deux-mers et le retour de Maxime Gasteuil à la Nouvelle Comédie Gallien rue Rolland à Bordeaux !

Vanille en concert

La chanteuse Vanille (la fille de Julien Clerc), vous donne rendez-vous en concert vendredi 2 septembre à Bordeaux, dans le cadre du festival « Les insolAntes » ! Rendez-vous à partir de 16h00, square Dom Bedos, près de l’église Sainte Croix dans le quartier Saint-Michel de Bordeaux. Vanille qui était il y a quelques semaines l’invitée de la Nouvelle Scène Aquitaine sur FBG.

Festival "Ouvre la voix"

Du vélo, des rencontres et de la musique avec "Ouvre la voix", un festival cyclo-musical itinérant organisé par la Rock School Barbey alliant patrimoine matériel et immatériel : balades à vélo, musique et découvertes de produits locaux. Le festival se déroulera les 2, 3 et 4 septembre 2022 sur la voie verte de l'Entre-Deux-Mers qui rejoint Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux. "Ouvre la Voix" permet à tous les amateurs de vélos, de musique, de patrimoine et de gastronomie d’explorer l’Entre-Deux-Mers à vélo, cheveux au vent ! Avec à l’affiche cette année, les Wackids et leurs reprises des grands tubes des années 90), H-Burns, Howlin’ Jawsla Fiancée du pirate ou encore le Chœur de l’Opéra de Bordeaux !

Maxime Gasteuil à la Nouvelle Comédie Gallien !

Il parait que plus de 80% des parisiens sont nés en province ! Maxime Gasteuil est l'un d'entre eux. Parti de Saint-Émilion pour tenter de devenir humoriste, Maxime Gasteuil dans son dernier spectacle nous raconte sa nouvelle vie à la capitale. Il est de retour à Bordeaux pour nous présenter ses nouveaux sketches ! Rendez-vous du jeudi 8 septembre au 9 octobre pour 19 représentations exceptionnelles, à La Nouvelle Comédie Gallien, 20 rue Rolland à Bordeaux… Tarif unique à 25 euros !