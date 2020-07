Souvenirs, souvenirs... Le musée du jouet à Moirans en Montagne (39) #BIENENFC

Ecoutez > Pol LAURENT tout savoir sur le Musée du Jouet en moins de 2 minutes

BIENVENUE EN FRANCHE COMTE > Le musée du jouet

Il était une fois...un lieu de vie à explorer pour se souvenir, s'amuser, rêver, jouer, grâce à une collection de 2000 jeux et jouets de tous pays et de toutes époques.

Retrouvez un programme d'activités au quotidien pendant toutes les vacances scolaires ainsi que des animations personnalisées toute l'année.

Visites-ateliers en famille, visites guidées découverte ou pour les tout-petits, chasses au trésor, Escape Game, boutique, aires de jeux en extérieur, animations et spectacles...il y en a pour tous les goûts !

A chacun sa visite !

Visites-Ateliers pour les enfants Visite thématique d'une séquence de l'exposition + atelier créatif (durée 2 heures)

Visites-Jeux en famille Petits et grands visitent la séquence consacrée aux jeux de société et de café puis découvrent et s'initient à des jeux grandeur nature.

Visites-Contées Un conteur invite les enfants à entrer dans la fabuleuse histoire du jouet.

Horaires d'ouverture

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

De septembre à juin : du mardi au vendredi 10h-12h30 / 14h-18h (fermé le lundi sauf vacances scolaires toutes zones), samedi et dimanche : 14h-18h

Adapté aux enfants dès 3 ans. Labellisé Tourisme et Handicap pour les 4 types de handicap. Durée moyenne : environ 1h30 à 2h

Audioguide en français, anglais, néerlandais et allemand en location.

Animaux non acceptés (sauf les chiens guides des personnes malvoyantes ou aveugles).

Tarifs : 8€/adulte, enfant (6-18 ans) : 5,50€, enfant (- 6 ans) : gratuit, visite-atelier : 8€, anniversaire au musée : 9€/enfant, famille : 22€, groupes et autres tarifs : nous consulter

Chèques vacances acceptés.

E-mail : musee-du-jouet@jurasud.net

Site : http://www.musee-du-jouet.com/