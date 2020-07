Mythique... Le musée de l'aventure Peugeot à Sochaux (25) #BIENENFC

Ecoutez > Pol LAURENT tout savoir sur le musée de l'aventure Peugeot en moins de 2 minutes

Le musée de l’Aventure Peugeot est l’un des sites incontournables de l’Est de la France, principal témoin de deux siècles de saga industrielle de la marque du Lion. Situé à Sochaux, il est volontairement enraciné dans le bastion historique des productions de la marque Peugeot de 1810 à nos jours.

A chacun sa visite !

Les produits des premières activités des industries Peugeot

La première section du musée leur est consacrée : cette collection dévoile toute une variété de produits et va ainsi des articles laminés, lames de scies au premier "Grand-Bi", en passant par les outils, les buscs de corsets, les moulins à café et les machines à coudre.

Les premières automobiles

La période 1891-1904, époque des "Pionniers", abrite les plus anciennes voitures automobiles au monde, notamment le Vis-à-vis de 1891, première automobile à moteur à essence fabriquée par Peugeot Frères. La période 1905-1918, qui marque le début de la production industrielle, met à l’honneur la célèbre Bébé Peugeot, produite en 3 000 exemplaires.

L'espace 1919-1935 permet de découvrir cette époque charnière qui conduira à l'adoption de la production en série des voiturettes, dont la Quadrilette 161. La démesure des années folles est illustrée avec le Landaulet 184, véritable carrosse automobile.

Le module 1936-1949 souligne l'arrivée des carrosseries tout en acier au style fluide et aérodynamique avec les modèles "Eclipse", coupés transformables en cabriolet, tels que 401, 601 et 402 précurseurs des Coupé-Cabriolet actuels.

La production en grandes séries

Le concept change avec les modèles de très grande série accessibles à tous, produits à partir des années 1950. En effet, si la 402 a été fabriquée en 75 000 exemplaires, la 403 sera, 20 ans plus tard, produite en 1,3 million d'exemplaires. Cette dernière est bien entendu le modèle-phare de cet espace.

Le module des années 1950 – 1970 est celui de la grande série avec les générations 3 et 4 qui couvre la période connue sous le vocable des "Trente Glorieuses" : c’est l’époque de la 203, voiture du "Renouveau", lancée en 1948 et modèle unique de la marque jusqu'en 1955, mais également de la 404, symbole de la présence de Peugeot en Afrique et en Amérique du Sud, fabriquée à Sochaux, mais aussi au Nigeria et en Argentine.

La période la plus récente représentée dans le panel des voitures de tourisme est bien sûr celle des années 1980 -1990 avec la génération 5, et en particulier la 205.

Les utilitaires

Cet espace couvre un siècle d’histoire de véhicules utilitaires (1894 à 1990). Chaque véhicule présenté est dédié à une utilisation précise de transport de marchandises ou de personnes, à l’instar des véhicules pour les services de secours, type service de lutte contre l'incendie ou d'ambulance ou militaires. Parmi les exemples les plus remarquables figure un DMAH de 1948 adapté en véhicule d'intervention des Sapeurs – Pompiers.

Infos pratiques

HORAIRES

Le musée est ouvert tous les jours, sauf les 1er janvier et 25 décembre, de 10h à 18h.

TARIFS

Adultes : 9 €

Enfants de 7 à 18 ans : 5 €

Enfants de – de 7 ans : gratuit

Pack famille (2 adultes + 2 enfants de 7 à 18 ans) : 23 €

COORDONNÉES

Musée de l’Aventure Peugeot Carrefour de l'Europe 25600 Sochaux

Tél. 03 81 99 42 03 (10h-18h)

www.museepeugeot.com

www.facebook.com/AventurePeugeot

Email : musee@peugeot.com

