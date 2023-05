Suivez le 79ème anniversaire du débarquement en direct de Sainte-Mère-Eglise sur France Bleu Cotentin !

Vivez l'ambiance des années 40-50 comme si vous y étiez !

Tout d'abord, le populaire camp Geronimo se tiendra du 3 au 6 juin 2023. Si vous ne le connaissez pas déjà, c'est un camp de reconstitution américaine, un endroit où collectionneurs et passionnés peuvent notamment voir des véhicules tels que chars et jeeps. Les reconstitueurs y installeront leurs quartiers et dispenseront une multitude d’ateliers et des animations en continu. Il se tiendra près du rond-point Saint-Ode, derrière le musée, à Sainte-Mère-Église et sera ouvert tous les jours, de 9 heures à 22 heures.

ⓘ Publicité

Sainte-Mère-Eglise lors des commémorations du 78ème anniversaire. © Radio France - Chloé Martin

Au programme également, de nombreux concerts et animations historiques sur la place de l'Eglise, propulsés par l'Office de Tourisme de la Baie du Cotentin.

Vendredi 2 juin

15h30 à 17h30 : Grand Bal musette avec l'Orchestre de Gilles Lebastard, accordéoniste.

20h-23h30 : Concert du groupe Reload. Vus l ‘an dernier, les « Reload » ont remporté un très vif succès auprès du public d’où la raison de leur retour avec un nouveau spectacle aux sons country-blues et rock

21h : Concert du groupe Kind of Queen. Réputé comme un des meilleurs groupes de covers en France, Kind Of Queen (dont les membres sont originaires de St Lô) mettront une ambiance incroyable au son des chansons de ce groupe mythique.

Samedi 3 juin

*10h-11h : *démonstration commentée des préparatifs pour le départ d’Angleterre sur la place de l’Église. Avions et pilotes seront présents !

12h-17h : 250 musiciens de l’Historic Program répartis en plusieurs groupes, animeront la journée avec chorales et fanfares sur la place de l'église

20h-21h30 : concert des Madeeson and Co. Entre chansons Françaises et Américaines des années 30 et 50 mais aussi claquettes et guinguettes, pour un vrai voyage dans la musique de l‘époque

22h-23h25 : concert des Hot Rod 56 pour un retour aux sources du Rockn ‘roll des années 50

Dimanche 4 juin

10h-12h : démonstration commentée des préparatifs pour le départ d’Angleterre sur la place de l’Église avec exposition de véhicules.

12h30 -13h30 : Concert de Maud Maillard, artiste Normande qui présentera son nouveau spectacle, un voyage au travers de chanteuses qui ont marqué l'histoire, de la libération à nos jours.

18 h : défilé de véhicules militaires de collection

14h-15h : concert des Ladies Liberty. Venues des USA spécialement pour les commémorations, les Ladies Liberty reviennent après leur vif succès lors du 75ème anniversaire. Elles interprèteront magistralement les tubes des années 40 et 50.

Lundi 5 juin

10h-11h : démonstration commentée des sauts de combat du D-Day, sur la place de l’Église

12h30-14h30 : concert de Jean Marie Thomas (années 30-40)

16h-18h : Concert d'Ella Gunn (country)

20h : Concert de Tanagila (rock)

23h15 : démonstration commentée de l’utilisation d’un phare de recherche anti-aérien (objet rare) sur la place de l’Église.

Ella Gunn nous avait fait le plaisir de participer à l'un de nos live France Bleu ! © Radio France - David Durand

Mardi 6 juin

*10h-11 heures : *démonstration commentée des sauts de combat du D-Day, sur la place de l’Église

14h30 : concert de la paix avec le chœur de Frances Hook (église)

La cérémonie officielle aura lieu à partir 17h.

Les parachutages lors des commémoration du 5 juin 2022. © Radio France - Chloé Martin

A noter que France Bleu Cotentin sera sur place et en direct lors d'une émission spéciale le vendredi 2 juin de 16h à 19h !

Vous voulez en savoir encore plus ? N'hésitez pas à télécharger le programme complet ici