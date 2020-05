Jusqu'au 30 juin, découvrez Animonuments, l'exposition de l'artiste peintre et photographe Régis Guillot à la libraire Nos Racines d'Auvergne, place de la Victoire à Clermont-Ferrand.

Système C : Animonuments, l'exposition de Régis Guillot

Passionné par l'art et l'architecture, Régis Guillot a eu la brillante idée d'associer les animaux et les monuments pour donner naissance à l'exposition Animonuments. Un subtil mélange entre lieux emblématiques de la capitale auvergnate et espèces animales.

A chacun son interprétation... Réécoutez ci-dessous l'interview de Régis Guillot invité de Système C avec Matthieu Moebs.

Régis Guillot invité de Système C Copier

L'exposition Animonuments est visible jusqu'au 30 juin prochain à la librairie Nos Racines d'Auvergne, place de la victoire à Clermont-Ferrand. La librairie est ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site internet