Direction Ambert pour découvrir une collection unique de machines à vapeur, l'une des plus complètes de France. Le Mus'Energie retrace les évolutions des machines et l’innovation industrielle.

Système C : Le Mus'Energie à Ambert

Le musée de la force motrice et de l’énergie au service de l’Homme s'étend sur plus de 1 600 m². Installé dans une ancienne scierie, des locaux typiques de l’architecture en brique du début du 20ème siècle; il met en avant de nombreuses machines impressionnantes par leur taille et leur fonctionnement, ainsi que des activités interactives.

Découvrez aussi un espace dédié aux savoir-faire locaux avec l'atelier des tresseurs et l'espace des chapelets.

Le musée est géré par un groupe de passionnés, membres de l'association Patrimoine mécanique et savoir faire au pays d’Ambert

Réécoutez Robert Duret, président de l'association

Le musée vous accueille du mardi au samedi jusqu'à fin juin. En juillet, reprise des horaires d'été avec une ouverture 7j/7. Plus d'infos sur le site internet du Mus'Energie