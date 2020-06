Système C : Le site troglodyte de Jonas

Si vous souhaitez quitter 2020 quelques instants, direction la forteresse troglodyte de Jonas ! Un site exceptionnel à visiter en famille, avec une vue imprenable sur la vallée de la Couze.

Un lieu chargé d'histoire, entièrement creusé à la main par l'homme dans une falaise voclanique... Vous serez accueilli par Melchior de Jonas, seigneur du fief et son cousin Chevalier de l’Ordre de l’Hospital au coeur de la vie moyenâgeuse du XIIème siècle.

Un véritable village médival !

Découvrez les fresques dans la chapelle, le château et son escalier à vis creusé dans la roche, la boulangerie et son four banal mais aussi les 60 cavités.... Avant de partir, détour par le chalet d’accueil avec une échoppe de souvenirs et de produits régionaux et médiévaux !

Réécoutez Matthieu Pons, invité de Système C

Découverte du site troglodyte de Jonas grâce à Matthieu Pons Copier

Le site est OUVERT tous les jours de 10h à 17h30 (dernier départ)

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site internet !