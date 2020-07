Le Viaduc des Fades s'élève à 132.5 mètres au-dessus de la Sioule. Grâce au vélorail, vous admirerez un paysage époustouflant et unique!!

Système C: Le vélorail électrique du Viaduc des Fades

Le vélorail électrique

Il faut toujours pédaler, mais vous avez une assistance électrique!! C'est donc accessible à tout le monde.

Le vélorail peut accueillir 5 personnes.

Départ de la gare des Ancizes. Le parcours fait 6.5 kilomètres aller, donc 13 kilomètres aller-retour. Vous traverserez 3 tunnels dont un de 320 mètres de long où vous serez plongés dans le noir absolu.

La voie ferrée entre les Ancizes et le viaduc des Fades est très encaissée, vous empruntez donc un circuit invisible depuis la route. On ne peut donc le découvrir que par les rails!

La vie est magnifique, notamment sur le viaduc.

Le vélorail est ouvert, juillet et août, tous les jours déport 11h, 14h et 16h. Ensuite ouverture le week end, vacances scolaires et jours fériés.

Réservation obligatoire : 06 60 54 33 29

Le Viaduc des Fades, construit entre 1906 et 1909, s'élève à 132.5 mètres au-dessus de la Sioule. © Radio France - Juliette Micheneau

