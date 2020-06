Système C: Le Volcan de Lemptégy

Accompagné d'un guide, vous descendrez au cœur d'un volcan et approcherez les bombes, cheminées volcaniques, et coulée de lave… Vous saurez tout sur l'histoire de Lemptégy et le fonctionnement des volcans. Une expérience unique au monde à ne pas manquer.

Nouveauté cette année: le parcours ludique et interactif "Un volcan et des hommes".

Une visite à réaliser en famille, petits et grands seront enchantés!

Le Volcan de Lemptégy à Saint-Ours © Radio France - Valérie Pocheveux

Réécoutez l'interview de Philippe Montel, gérant du Volcan de Lemptégy, invité de Système C en compagnie de Matthieu Moebs

Ne manquez pas les visites guidées passionnantes, à pieds ou en petit train © Radio France - Valérie Pocheveux

Pour préparer votre visite, conditions d'ouverture, horaires et acheter vos billets, consultez le site du Volcan de Lemptégy